Irán amenaza con detener el proceso de negociación si Israel no cesa sus ataques contra Líbano

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este lunes de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Cabe recordar que los ataques comenzaron el pasado 28 de febrero, cuando desde Israel y EE.UU., lanzaron una ofensiva bélica contra la República Islámica.

“Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación, sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo”, remarcó Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales, aludiendo a una conversación mantenida con su par en Líbano, Nabih Berri.

Las declaraciones del jerarca iraní, en las cuales también defendió la “hermandad” entre el pueblo libanés y el de Irán, llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales.

En su comunicación, el republicano también afirmó haber entablado un diálogo telefónico con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que “han accedido a dejar de disparar”.

“Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”, agregó Trump.

Horas antes, el magnate aseguró que “no pasa nada” si Irán suspende las negociaciones, arguyendo en declaraciones a la cadena NBC News que eso sería “algo lógico” ya que, a su juicio, “son mejores negociadores que combatientes”.