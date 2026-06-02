Juvenal Olmos sorprende y asume como gerente deportivo en club de Tercera División

Juvenal Olmos vuelve al fútbol chileno. Lautaro de Buin anunció el arribo del extécnico de la Roja como gerente deportivo. La institución centenaria compite en la Tercera División A.

La información fue dada a conocer por el club a través de un comunicado, en el que confirmó la llegada del exentrenador de la UC para integrarse al proyecto deportivo de la entidad. “Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo”, señaló Lautaro de Buin.

Olmos fue futbolista y luego entrenador. En su trayectoria en los banquillos dirigió a la selección chilena y a nivel de clubes tuvo éxitos en Universidad Católica y Unión Española, además de pasos irregulares en Newell’s Old Boys, Everton y Veracruz.

Durante la última década ofició como comentarista deportivo en diversos canales de televisión, como Fox Sports y luego TNT Sports. En el medio vivió su última experiencia como DT, en el mencionado club mexicano, para luego volver a las comunicaciones.

Desde el club indicaron que su incorporación forma parte del proceso de fortalecimiento de la estructura deportiva. “Su llegada representa un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento de Lautaro de Buin, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización, el trabajo serio y la búsqueda permanente de nuevos desafíos”, consignó la institución.

Lautaro de Buin agregó que la experiencia de Olmos será relevante para el cumplimiento de los objetivos deportivos del club. “Estamos convencidos de que su visión y capacidad serán fundamentales para continuar construyendo el futuro del Toqui del Maipo y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como institución”, cerró el comunicado.