La respuesta de Johnny Herrera tras las ácidas críticas de Juvenal Olmos

Johnny Herrera se defiende de las críticas. Este lunes, Juvenal Olmos aseguró que el arquero se equivocó luego de una publicación en las redes sociales. “Él (Herrera) es compañero nuestro, pero yo no avalo en absoluto sus declaraciones, su forma de comportarse. A mí no me vendan la pomada con que ‘mi red es privada y yo digo lo que quiero’. No. Las redes son parte de lo público y lo público es parte de lo privado”, dijo el exentrenador, en TNT Sports.

Esto a raíz de una historia del exguardameta en Instagram. El ídolo de la U escribió: “A falta de equipos que no quieren jugar...”, escribió el bicampeón de América, en relación a la suspensión del Superclásico.

La dura crítica de Juvenal Olmos a Johnny Herrera.

Horas más tarde, Herrera contraatacó y defendió su postura. “Creo que lo que dice está fuera de contexto. De mi parte, yo no hablaría de alguien que no está conmigo, que no está en el lugar, por lo menos para defenderse o tratar de esclarecer el tema”, señaló al medio AS.

“Está muy sacado de contexto lo que dije. Solamente me refería a que Colo Colo no quiso jugar, tanto en la Supercopa como ahora. Es netamente la parte futbolística”, añadió.

En esa línea, insistió en su parecer de que Universidad de Chile saldrá perjudicada con las postergaciones. “Lo más probable es que la U siga avanzando de fase y estos partidos retrasados la van a terminar perjudicando. La U ha jugado en todos los estadios del país y nunca ha puesto excusa por falta de estadio o algo. Y no sólo la U, sino también Católica y varios equipos más que no tienen estadio para jugar. Insisto: no puede ser que una barra reclama y la ANFP sea tan rápida ante la gestión de un club o ante una amenaza. Es insólito para nuestro fútbol”, apuntó.

Finalmente, abordó las declaraciones de Esteban Pavez. “No sé bien lo que dijo, pero creo que nadie tiene tejado de vidrio como para pegarse en el pecho y dar cátedras de moral y buenas costumbres”, lanzó.