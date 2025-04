La dura crítica de Juvenal Olmos a Johnny Herrera por la publicación del exportero alusiva a Colo Colo

Una de las consecuencias que tuvo los graves hechos sucedidos en la previa y durante el encuentro entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores fue la suspensión del Superclásico que estaba programado para este fin de semana.

En ese contexto, el exportero de Universidad de Chile utilizó sus redes sociales para señalar que el Cacique no quería disputar ese partido. “A falta de equipos que no quieren jugar...”, escribió Herrera, en relación a la suspensión del duelo.

Este tema fue abordado por Juvenal Olmos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El exentrenador tomó la palabra cuando el panel cuestionaba el actuar del defensor Alan Saldivia quien fue captado en un video cantando contra la U durante el velorio de uno de los hinchas de Colo Colo fallecidos.

“Saldivia se equivoca rotundamente y pide disculpas... y Johnny Herrera se equivoca más”, comentó de entrada Olmos.

“Él es compañero nuestro, pero yo no avalo en absoluto sus declaraciones, su forma de comportarse. A mí no me vendan la pomada con que ‘mi red es privada y yo digo lo que quiero’. No. Las redes son parte de lo público y lo público es parte de lo privado”, aseguró el ex entrenador nacional.

Luego indicó que “cuando inventaron las redes sociales, hicieron que tu intimidad se acabara, por lo tanto, todo lo que tú pones externamente, es parte de tu intimidad también. Uno no puede reclamar, ya no. Con el tema de Instagram, Facebook, y otras plataformas, se acabó la intimidad. Si tú abres tu intimidad hacia afuera, tienes que aceptar que eso que está afuera se va a meter en tu vida”.

“Desde ese punto de vista, yo reprocho absolutamente las declaraciones de mi compañero Herrera”, concluyó Olmos.

Las disculpas de Saldivia

El defensor de Colo Colo mostró su arrepentimiento por sus actos a través de las redes sociales. Eso sí, eligió una plataforma que no es necesariamente pública: su cuenta en WhatsApp.

“Mi intención fue acompañar a la familia en un momento de mucho dolor para ellos y para todos los hinchas albos”, explicó, inicialmente.

Luego, abordó el exceso en que incurrió. “Lamento si la forma generó molestia. No fue esa mi intención. Solo respondió a lo que se estaba dando en ese momento, pero entiendo mi error”, admitió.

Finalmente, concluyó en su solidaridad hacia las víctimas y sus seres queridos. “Mi sentir sigue con las familias de Mylan y de Martina”, concluye, en alusión a los fanáticos que perdieron la vida en los incidentes registrados en las afueras del Monumental.