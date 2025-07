Rodrigo Galilea (RN): “Me parece absolutamente legítimo explicitar dónde están las diferencias con Kast”

Ya con la primaria oficialista resuelta y el triunfo contundente de la carta del PC, Jeannette Jara, se abre también una nueva etapa de la campaña para los contendores de la derecha que aspiran a llegar a La Moneda.

Así, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó sus dardos contra la exministra del Trabajo. “Es la continuidad de un gobierno fracasado”, dijo desde una actividad en Concepción.

Pero fue la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien escaló la tensión dentro del propio sector con una alusión a Kast, comparándolo con el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Aunque las palabras de Matthei elevaron el tono, para el timonel de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, es “parte natural del proceso electoral”. Además, responde a los emplazamientos de esos mismos sectores sobre la relación del triunfo de Jara y el apoyo de Chile Vamos a la reforma de pensiones cuando ella era ministra del Trabajo.

¿A qué atribuye el triunfo de Jeannette Jara?

Se debe al hecho de que ella logró movilizar a su propio mundo, uno que no es tan lejano al que Daniel Jadue movilizó hace cuatro años atrás. O a la votación que los concejales del PC obtuvieron hace algunos meses. Ella logró hacer que el público más fiel que tiene -más un pequeño delta- fueran efectivamente a votar. Para mí lo más llamativo de las primarias oficialistas es que el mundo frenteamplista simplemente desapareció.

O se volcó a Jara...

(Su triunfo) no se explica por un trasvasije del frenteamplismo (...). Y, por alguna razón, tampoco se motivó el mundo del Socialismo Demócratico. Carolina Tohá estuvo demasiado, pero demasiado lejos de lo que se espera de partido de la talla del Partido Socialista. Me imagino que el hecho de que el Frente Amplio en la práctica haya casi desaparecido y que el Socialismo Democrático haya bajado tan sustancialmente, viene de una decepción muy grande por una serie de hechos acontecidos durante este gobierno.

Usted y otros dirigentes de derecha plantearon que Jara va a intentar sacarse la “mochila del PC”. ¿Cree que ese partido tiene un techo?

Jara desde los 15 años -entiendo- pertenece al PC, un partido que al día de hoy mantiene posturas muy disociadas de lo que piensa la mayor parte de los chilenos. Es perturbador para una amplia mayoría del país que ella provenga de un partido que aún valida a un Nicolás Maduro en Venezuela, o al régimen castrista en Cuba. Son cosas que efectivamente constituyen mochilas o sombras en su candidatura, y por supuesto que ella va a tratar de desmarcarse lo más posible de eso.

¿Su sector debe apuntar a la militancia de Jara como un punto débil?

Para mí lo fundamental en esta elección es el hecho de ser continuadora o no continuadora del actual gobierno. El hecho de ser del Partido Comunista es otro elemento más. Pero, finalmente, lo que más marca a cualquier candidatura oficialista -y le hubiera pasado también a Carolina Tohá- es el hecho de ser los continuadores de un gobierno que no ha gozado nunca de un aprecio mayoritario por parte del país.

Su candidata, Evelyn Matthei, partió la semana haciendo una comparación entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser respecto al tema mujeres. ¿Cree que es una buena estrategia entrar a la disputa con Kast?

Todas las personas que entran a una competencia electoral desde cualquier sector político tienen que, de alguna manera, explicar y plantearse por qué están ahí, por qué son candidatos, por qué creen ser una alternativa diferente y correcta para gobernar y dirigir al gobierno de un país. Por lo tanto, marcar diferencias y explicar por qué yo soy distinto es parte natural del proceso electoral. Me parece un proceso absolutamente legítimo explicitar dónde están las diferencias con Kast, por qué constituyen un proyecto político distinto.

Dirigentes republicanos y libertarios hicieron el punto ayer sobre el apoyo de Chile Vamos a la reforma de pensiones. ¿Comparte que le allanaron el camino a Jara para mostrar un logro en campaña?

Ese tipo de comentarios son desafortunados en la forma y en el fondo, y reflejan bien la diferencia en la acción política de unos y otros. Cuando abordamos desafíos legislativos para efectivamente lograr solucionar y mejorar condiciones de vida de los chilenos, jamás estamos mirando si esto nos puede favorecer o no. Estamos orgullosos de haber sacado adelante una reforma previsional largamente esperada. Nosotros no nos subimos a cualquier carro, tenemos que tener la certeza de que lo que estamos acordando va a ser bueno para el país y eso es lo que ocurrió. El Partido Republicano y los libertarios probablemente han querido hacer política desde el punto de vista de la negación. Esa forma de hacer política, de negar la sal y el agua, no es nuestra vocación política.