SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    El senador de RN cuestionó la postura de Naciones Unidas en la materia previo a la votación en particular en dicha instancia del proyecto para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Miguel Ángel Becker. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    El senador Miguel Ángel Becker (RN) lanzó un duro emplazamiento a representantes de Naciones Unidas en la sesión de este martes de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

    El legislador oficialista cuestionó la postura de la ONU en la materia previo a la votación en particular del proyecto para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa en dicha instancia.

    En concreto, el congresista apuntó en contra de la coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Violet Warnery, que estaba invitada a la sesión.

    En sus palabras, Becker puso como ejemplo situaciones políticas que, a su juicio, han afectado a países europeos como Alemania e Inglaterra en relación a la migración, y recalcó que no quiere que eso se repita en Chile.

    “Acaso quieren que el próximo Presidente de Chile sea venezolano, al menos yo no”, dijo.

    Luego, en la misma línea argumentativa, destacó: “Yo no quiero eso para mi país, yo quiero que Chile siga teniendo sus características, las buenas y las malas, que tenemos también, por supuesto, que estamos tratando de mejorar día a día, haciendo un trabajo a conciencia, aquí y en otros lugares, pero a mí no me gusta que se involucren en nuestro país organismos internacionales”.

    Becker, le dijo a Warnery, “porque usted es ciudadana del mundo, pero si Chile mañana tiene un problema, usted no va a estar acá. Usted va a estar en Países Bajos o en Dinamarca o en alguna otra parte seguramente. Pero yo voy a estar acá, voy a estar acá porque aquí tengo a mi familia, que llegó en 1852. Tengo mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tengo mis hijos, mis nietos”.

    Seguidamente, el senador le señaló -con un dejo de ironía- a la representante de la ONU: “Estamos disponibles si usted quiere colaborarnos con recursos o con viajar a Venezuela y poder pedir que nos den espacio para que se vayan 200.000 inmigrantes irregulares que tenemos en el país. Con todo gusto aceptamos el desafío y nos ayudan a pagar los aviones que salen, pero es caro”.

    La aludida tuvo espacio para responder a Becker, señalando que “conozco esas posturas en otras partes, tienen los mismos sentidos, yo entiendo muy bien. Y cada Estado tiene su propia manera de manejar”.

    “Estamos aquí para ayudar con los estándares internacionales. Ese es nuestro papel y nosotros estamos Naciones Unidas y Chile también es parte de Naciones Unidas. Pero entendemos el sentido. Y si ustedes necesitan ayuda para también este tema de regreso voluntario, hace sentido. Tenemos muchos temas para ayudar. Pero nosotros no tenemos ahora recursos para ayudar en vuelos. Pero tenemos sistemas, protocolos y también recursos como personal que pueden ayudar, replicó.

    Más sobre:Miguel Ángel BeckerONUNaciones UnidasMigraciónVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    90 días en La Moneda: el diseño de Kast para reforzar la “nueva etapa” de gobierno

    Quieren a Kast presente: Partido Republicano prepara actividad para celebrar su 7º aniversario

    Sylvia Eyzaguirre: “Todas las mejoras al SAE se pueden hacer en el algoritmo actual; no veo el beneficio de eliminarlo”

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Lo más leído

    1.
    Con mayoría de oposición queda conformada comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau

    Con mayoría de oposición queda conformada comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau

    2.
    Posible inhabilidad de Calisto y ausencias ponen más condimentos a infartante votación por secreto bancario

    Posible inhabilidad de Calisto y ausencias ponen más condimentos a infartante votación por secreto bancario

    3.
    María José Hoffmann (UDI) e irrupción de Longueira: “Tiene todo el derecho a querer rectificar su nombre”

    María José Hoffmann (UDI) e irrupción de Longueira: “Tiene todo el derecho a querer rectificar su nombre”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros
    Chile

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados
    Negocios

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Dos mundos, una misma pregunta: la columna de Roberto Camhi

    Hacienda publica decreto fiscal y cambia meta de déficit estructural a 2030: admite que no será de 0%, sino de 1,5% del PIB

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo
    El Deportivo

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo

    Revisa el golazo de Darío Osorio en el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Seguridad extrema, visas, deportaciones y serpientes: las problemáticas que marcan la previa del Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país
    Cultura y entretención

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general
    Mundo

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana