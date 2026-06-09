El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

El senador Miguel Ángel Becker (RN) lanzó un duro emplazamiento a representantes de Naciones Unidas en la sesión de este martes de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

El legislador oficialista cuestionó la postura de la ONU en la materia previo a la votación en particular del proyecto para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa en dicha instancia.

En concreto, el congresista apuntó en contra de la coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Violet Warnery, que estaba invitada a la sesión.

En sus palabras, Becker puso como ejemplo situaciones políticas que, a su juicio, han afectado a países europeos como Alemania e Inglaterra en relación a la migración, y recalcó que no quiere que eso se repita en Chile.

“Acaso quieren que el próximo Presidente de Chile sea venezolano, al menos yo no”, dijo.

Luego, en la misma línea argumentativa, destacó: “Yo no quiero eso para mi país, yo quiero que Chile siga teniendo sus características, las buenas y las malas, que tenemos también, por supuesto, que estamos tratando de mejorar día a día, haciendo un trabajo a conciencia, aquí y en otros lugares, pero a mí no me gusta que se involucren en nuestro país organismos internacionales”.

Becker, le dijo a Warnery, “porque usted es ciudadana del mundo, pero si Chile mañana tiene un problema, usted no va a estar acá. Usted va a estar en Países Bajos o en Dinamarca o en alguna otra parte seguramente. Pero yo voy a estar acá, voy a estar acá porque aquí tengo a mi familia, que llegó en 1852. Tengo mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tengo mis hijos, mis nietos”.

Seguidamente, el senador le señaló -con un dejo de ironía- a la representante de la ONU: “Estamos disponibles si usted quiere colaborarnos con recursos o con viajar a Venezuela y poder pedir que nos den espacio para que se vayan 200.000 inmigrantes irregulares que tenemos en el país. Con todo gusto aceptamos el desafío y nos ayudan a pagar los aviones que salen, pero es caro”.

La aludida tuvo espacio para responder a Becker, señalando que “conozco esas posturas en otras partes, tienen los mismos sentidos, yo entiendo muy bien. Y cada Estado tiene su propia manera de manejar”.

“Estamos aquí para ayudar con los estándares internacionales. Ese es nuestro papel y nosotros estamos Naciones Unidas y Chile también es parte de Naciones Unidas. Pero entendemos el sentido. Y si ustedes necesitan ayuda para también este tema de regreso voluntario, hace sentido. Tenemos muchos temas para ayudar. Pero nosotros no tenemos ahora recursos para ayudar en vuelos. Pero tenemos sistemas, protocolos y también recursos como personal que pueden ayudar, replicó.