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    La magia de Messi lo arregla todo: Argentina golea a Islandia y llega encendida a su debut en el Mundial

    El astro necesitó solo un minuto en la cancha para provocar un penal y convertirlo para asegurar la victoria ante el elenco nórdico. Luego, participó en la jugada del tercer tanto.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lionel Messi aseguró la victoria argentina con una brillante actuación. Foto: AFA.

    A una semana exacta de su debut en el Mundial, Argentina jugó su último amistoso frente a la modesta selección de Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn. Un test importante para quienes pelean por un lugar entre los titulares del equipo de Lionel Scaloni, pero que terminó con Lionel Messi como la gran figura. Aunque apenas haya jugado un poco más de 20 minutos, eso bastó para que fuera clave en el 3-0 sobre los nórdicos.

    Frente al elenco europeo, la Albiceleste saltó a la cancha con un equipo mayoritariamente alternativo, pero que igualmente impuso su superioridad en un duelo donde comenzó sufriendo porque, a los 4′, Mikael Ellertsson se perdió la apertura de la cuenta solo debajo del arco.

    A diferencia de su rival, los transandinos sí aprovecharon las ocasiones que se generaron. La primera que tuvieron terminó dentro de la portería. Ocurrió en el minuto ocho, cuando Valentín Barco capturó un rebote y desde fuera del área sacó un zurdazo rasante y esquinado para poner el 1-0.

    La ofensiva argentina estuvo encabezada por José Manuel López, más conocido como Flaco López, quien le aportó movilidad al ataque, asociándose con Giuliano Simeone y Nico Paz. Sin embargo, ninguno de los tres desequilibró.

    El trámite del partido tras el gol se volvió un poco tedioso. El campeón del mundo perdió el control del balón frente a un rival bastante rústico que intentaba acercarse, más allá de sus limitaciones. Antes del final del primer tiempo, Paz se perdió el segundo, aunque también con mucho mérito del arquero Elías Olaffson, quien puso el cuerpo para sacarle el remate dentro del área.

    Un genio en la cancha

    La segunda parte fue más parecida a lo que Scaloni pretende para el Mundial. Varios de los titulares ingresaron en el comienzo del segundo tiempo. A saber: Rodrigo de Paul, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister...

    Las figuras tomaron el protagonismo, creando situaciones. A los 66′, Martínez estuvo a punto de aumentar, pero su remate dio en el palo. Tras el cooling break o pausa de hidratación, llegó el momento que el público de Alabama esperaba: el ingreso de Lionel Messi.

    La primera pelota fue una delicia de pase para Lautaro, quien fue derribado en el área. El juez cobró penal y Leo no se complicó para clavar con categoría la pelota en el ángulo, a los 72′. El genio, que se convirtió en el más longevo en marcar por Argentina, demostró que sigue más vigente que nunca.

    Los minutos finales transcurrieron entre la pierna fuerte de los nórdicos, que provocó más de algún reclamo argentino y la sensación de vértigo cada vez que Messi agarró el balón. Y, precisamente, fue lo que ocurrió a los 87′, cuando Messi aceleró para De Paul y este centró para que Thiago Almada la empujara.

    Sin brillar demasiado, pero con un crack que le soluciona todo, Argentina llega con la motivación a tope para defender el título. Un camino que comienza este martes 16 frente a Argelia y continuará el lunes 22 ante Austria, para cerrar el Grupo J contra Jordania, el sábado 27.

    Más sobre:FútbolArgentinaIslandiaMundial 2026Lionel MessiLionel ScaloniValentín Barco

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