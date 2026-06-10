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    Política

    Presidente Kast recibe este miércoles al expremier británico David Cameron en La Moneda

    El conservador expremier y exsecretario de Asuntos Exteriores británico se encuentra en Santiago para participar en una charla privada.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Presidente José Antonio Kast se reunirá este miércoles con el exprimer ministro de Reino Unido, David Cameron, quien se encuentra de visita en Santiago para participar en un evento privado.

    De acuerdo con la Oficina del Presidente, la cita entre ambos líderes conservadores está programada para las 16 horas en el Palacio de La Moneda.

    Cameron, miembro del Partido Conservador británico y premier de Reino Unido entre 2010 y 2016, dejó el gobierno tras el Brexit, luego de que el pueblo británico decidiera en un referendo la salida del país de la Unión Europea.

    Es miembro de la Cámara de los Lores desde noviembre de 2023, mismo año en que asumió el cargo de secretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Rishi Sunak, el que ejerció hasta 2024.

    En junio de 2025, ficha por la firma de abogados DLA Piper en Londres, como asesor estratégico en riesgo político. Es en este rol que se produce su actual visita al país.

    Según se conoció, participará en Santiago de un evento exclusivo como consultor global DLA Piper. En este marco, realizará una charla sobre perspectivas de la economía global, el impacto del comercio en las cadenas de suministro, la carrera tecnológica global, la seguridad nacional y la gestión de riesgos geopolíticos.

    La única visita pública anterior de Cameron a Chile se registró en octubre de 2022, cuando participó como invitado de honor en el seminario de celebración de los 10 años del fondo de inversión Picton, en Santiago.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio KastDavid Cameron

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