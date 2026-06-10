El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

Finalmente este martes, el gobierno de José Antonio Kast publicó el esperado decreto fiscal que fija la meta que guiará el manejo de las finanzas públicas durante su administración. Y tal como se anticipaba, el Ministerio de Hacienda liderado por Jorge Quiroz, decidió abandonar la promesa de campaña de llegar a un balance fiscal estructural de 0% al 2030 y asumir un peor escenario para los próximos cuatro años.

Así, de acuerdo a lo informado por el secretario de Estado, ahora para el fin de su mandato, el gobierno se compromete a llegar con un déficit estructural de 1,5% del PIB.

La ruta parte desde un -2,6% del PIB en 2026, siguiendo con un -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030.

Esta nueva meta al 2030 es levemente mejor al resultado proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que era de -1,8% del PIB.

Ahora, si se compara con las cifras que proyectó el gobierno de Gabriel Boric en el último Informe de Finanzas Públicas de febrero de 2026, se observa que en este se esperaba llegar a 2030 con un déficit fiscal estructural de 1,1% del PIB, sin medidas de ajuste, y de 1% del PIB con medidas de ajuste fiscal.

La administración pasada publicó dos decretos fiscales. El inicial, en los primeros 90 días de asumido su mandato. En ese texto se fijó que al 2025 el déficit fiscal estructural llegaría a 1,1% del PIB y a 0,5% en 2026. Posteriormente, en abril del 2025, publicó un segundo decreto, donde modificó esa meta: para el 2025 se comprometió un déficit de 1,6% del PIB, y para 2026, de 1,1%.

En el caso del actual gobierno, lo que sí se mantuvo como meta fue que la deuda pública como porcentaje del PIB no supere el 45% del PIB durante su periodo.

9 JUNIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Quiroz aclaró que conservar ese límite máximo de deuda es un compromiso anual, pero reconoció que puede haber imponderables que hagan que dicho techo se sobrepase puntualmente.

El ministro explicó el sentido del decreto: “La situación fiscal que encontramos al asumir fue más compleja de lo previsto. Esta realidad exige actuar con responsabilidad y con decisión. Las metas que planteamos son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal: dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico, proceso en el cual tenemos plena confianza que va a ocurrir”.

También resaltó que la trayectoria establecida concentra el mayor esfuerzo de consolidación al inicio del período -entre 2026 y 2027- y luego mantiene una mejora gradual y sostenida hacia 2030. Con ello, el decreto busca estabilizar la trayectoria de la deuda pública y fortalecer la posición financiera del Estado. “La sostenibilidad de las finanzas públicas constituye una condición necesaria para resguardar la capacidad del Estado de responder a las necesidades de la ciudadanía, enfrentar contingencias futuras y asegurar la continuidad de las políticas sociales”, sostuvo.

El jefe de Teatinos 120 indicó que la reducción del déficit fiscal tendrá directa relación con el crecimiento económico. Además, puntualizó que los supuestos detrás del crecimiento económico son los mismos que contiene el proyecto de reconstrucción o megarreforma.

Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Estas metas dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico (...) Dependen también del esfuerzo de racionalización y de ordenamiento fiscal”, expresó.

Sobre este punto, profundizó al señalar que “la convergencia propuesta descansa en cuatro pilares: el primero de ellos es la recuperación del crecimiento económico: sin crecimiento no hay sostenibilidad fiscal. Una economía que invierte, crea empleo y aumenta su capacidad productiva es la base que sostiene las finanzas públicas en el tiempo”.

El segundo eje que mencionó es la racionalización y reordenamiento del gasto: “Cada peso que gasta el Estado debe estar justificado y llegar a su destinatario. Incluye el combate al fraude social, la corrección de ineficiencias y una mejor focalización del gasto”.

El tercer pilar es la modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en empresas públicas. “El Estado administra activos relevantes que pertenecen a todos los chilenos. El objetivo es fortalecer su gestión, aumentar la transparencia y mejorar su contribución al desarrollo del país y a la creación de valor para los ciudadanos”, aseveró Quiroz.

Y el cuarto eje es la gestión integral de activos y pasivos del Fisco. “No basta con administrar ingresos y gastos de cada año: se gestiona activamente el balance del Estado para optimizar sus activos, fortalecer su posición financiera y reducir costos de financiamiento”, dijo.

Lo que incluye la meta fiscal

En la ruta fiscal definida por Hacienda, Quiroz afirmó que se incorporó el cambio metodológico al precio del cobre de largo plazo, en línea con las recomendaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). “Eso está reflejado en los números. Es un aumento muy relevante, porque con el cambio metodológico el año pasado el déficit fiscal estructural hubiera sido 3,1% en lugar de 3,6% y por eso ahora estamos avanzando hacia un -2,6% del PIB”, manifestó.

En segundo lugar, el titular de las finanzas públicas señaló que “en esta trayectoria fiscal se incluye lo que se señala respecto a la ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la incorpora. No hay un nuevo decreto a publicar después de que se apruebe esa ley”.

Quiroz acotó que en el cálculo también se incluyen los recursos que se obtendrán por la recuperación de las deudas del CAE y el manejo de activos de los ministerios que son prescindibles. Asimismo, considera la contención de gasto y el ajuste fiscal.

Y recalcó que “esta es una meta exigente pero lograble, porque ponerse una (meta) no exigente es lo mismo que no tener meta, y plantearse una meta imposible es lo mismo que no tener meta”.