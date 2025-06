Cuestionar los “extremos”, un centro huérfano y apuntar a la militancia de Jara: los diseños de Matthei y Kast tras la primaria

“O no le conviene que aparezca al lado de Carmona y compañía”, escribió, a las 11.41 de la mañana de este domingo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en el grupo de WhatsApp denominado como la derecha social que comparten varios dirigentes de Renovación Nacional.

Hasta ese espacio llegó el debate presidencial del sector, donde comentaban los resultados preliminares en el exterior de la primaria oficialista, donde -hasta esa hora- se imponía la abanderada del PC, Jeannette Jara.

Y es que para nadie de Chile Vamos pasó desapercibido que Jara llegó a votar en la mañana sin la compañía de la directiva comunista, lo que -según comentaron en ese mismo grupo de mensajería- responde a una estrategia de la abanderada. “El PC sabe lo que tiene que hacer (...). No tienen escrúpulos”, acotó Desbordes.

En el bloque desde hace días miran con atención el diseño electoral de la exministra del Trabajo, ya que de a poco se empezó a asentar que ella sería la ganadora de los comicios. Y así fue.

Por lo mismo, en el comando de los abanderados de derecha -tanto de Evelyn Matthei y el de José Antonio Kast- empezaron a trabajar en la estrategia que llevarán adelante de cara a la primera vuelta presidencial. En los últimos días, han comenzado a repetir como mantra un mensaje en particular: con el resultado de la primaria oficialista se abre una nueva etapa en la campaña.

El diseño Matthei

Matthei llegó a su comando, ubicado en Enrique Foster Las Condes, cerca de las 18.30 acompañada de su jefa de gabinete, Carol Vargas.

Desde ahí siguió con sus colaboradores más cercanos -entre ellos su jefe de campaña, Diego Paulsen; su jefe de comunicaciones, Cristián Torres; su jefe territorial, Felipe Valdovinos; su asesor, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y parlamentarios- el conteo de votos y transmitió que a partir de este lunes comienza la verdadera campaña.

En esa misma instancia se analizó la baja convocatoria oficialista como algo positivo para el sector y la “paliza” de Jara a Carolina Tohá y Gonzalo Winter. Aunque el triunfo estaba en los cálculos, aseguran que fue una distancia inesperada. La abanderada -aseguran presentes- reiteró el mensaje de buscar al voto moderado.

Matthei lo hizo así, según transmiten en su equipo, para aprovechar que todos los presentes compartan ideas para incorporar a la campaña de cara a la primera vuelta.

Entre los asistentes fue comentado que el triunfo de Jara no fue sorpresivo para Chile Vamos. Ese sentir lo socializaron los alcaldes cuando a inicios de esta semana se reunieron en la casa de la exalcaldesa de Providencia.

Con el resultado final, en la coalición ven dos posibles escenarios para los próximos días: que exista un alza inmediata que favorezca a Matthei, debido a la orfandad de los sectores de centro que podrían ver en ella una alternativa -grupos como Amarillos por Chile ya respaldan a Matthei- ya que Jara representa a una izquierda más dura al ser militante comunista. Y otro, en que se produzca una radicalización de posturas, lo que beneficiaría al candidato republicano .

Además de ir a capturar el centro, Matthei reforzará su estrategia en temas de mujeres. Un nicho donde compite directamente con la exministra del Trabajo. Ya lo hizo así durante los últimos días: el fin de semana pasado estuvo en una actividad con la exprimera dama Cecilia Morel; y a mediados de la semana presentó una batería de medidas en mujeres.

Otro factor que buscan resaltar es la experiencia de la abanderada de Chile Vamos en distintos cargos en contraste con Jara. “Fue parlamentaria, creó un millón de empleos como ministra y tuvo una excelente gestión como alcaldesa”, destacan en el bloque.

Además, apuntará a otro argumento: que al país no le convienen los extremos y que se requiere moderación . Así buscará diferenciarse en materias como economía y también en seguridad. Este discurso lo hará apuntando principalmente a la exministra del Trabajo, pero también teniendo en cuenta que durante la campaña no solo tendrá que lidiar con Jara, sino que también con su flanco más débil: enfrentar al abanderado republicano, José Antonio Kast, con quien se ve la batalla más dura.

Y es que la exalcaldesa de Providencia no pasa por un buen momento. Previo a la veda electoral -debido a la primaria del oficialismo de este domingo-, la abanderada de Chile Vamos sufrió una caída en sondeos de opinión, mientras que Kast ha ido al alza.

Aunque en el equipo de la exministra una mayoría cree que pasará un candidato de derecha y otro de izquierda a segunda vuelta, de todas formas se preparan ante un escenario que sería inédito: que dos cartas del sector terminen en el balotaje.

En el equipo de Matthei todavía no existe consenso sobre cómo enfrentar al líder republicano: si endurecer el tono o no contra él. Varios defienden la idea de que deben fortalecer la diferenciación con el exdiputado, apuntando a que la exalcaldesa tiene más experiencia y entrega más garantías de gobernabilidad.

De lo que sí hay certeza es que para esta nueva etapa de campaña su equipo debe estar fuerte.

Por lo mismo, Matthei fichó para su comando a Claudio Pontillo (UDI). El exjefe de la avanzada de Sebastián Piñera entrará a robustecer el trabajo del jefe de campaña, Diego Paulsen (RN); y del jefe territorial, Felipe Valdovinos (UDI), en una coordinación político-territorial de la contienda electoral y debutó en el comando este domingo.

En Chile Vamos era tal la confianza de que Jara se impondría en los comicios de este domingo que Matthei tenía listo su discurso para apuntar hacia ella. Pasadas las 21.00 horas, la exalcaldesa habló acompañada de dirigentes de Chile Vamos y adherentes. Ahí abordó los resultados, haciendo alusión a quienes enfrentará en la carrera presidencial.

“Mi mayor diferencia es que tengo claro que los chilenos no quieren peleas ideológicas. Quieren que cuidemos el dinero y lo ocupemos en dar soluciones concretas a los problemas reales de las personas (...). Habiendo sido alcaldesa, estoy completamente convencida de que Chile no se construye desde trincheras. Se construye con sensatez, respeto y acuerdos", dijo.

La diputada y miembro del comité político, Ximena Ossandón (RN), aseveró que “esta baja convocatoria que existió nos reafirma que tomamos la decisión correcta de no ir a una primaria y que nuestra estrategia no varía tanto, porque nosotros hemos tenido una política de hablarle a todo Chile completo. A ese noventa por ciento que no fue a votar”

Sobre la posibilidad de que lleguen dos abanderados de derecha a la papeleta de segunda vuelta, Ossandón defiende que “nos sentimos absolutamente competitivos contra Jara y también contra Kast”.

Kast en regiones

José Antonio Kast, a diferencia de Matthei, optó por desplegarse territorialmente este domingo. El exdiputado esperó en la Región del Biobío los resultados de la primaria oficialista.

Que la candidata del Partido Comunista haya resultado vencedora tampoco lo sorprendió. Hace semanas que en la colectividad tienen preparado un diseño pensando en Jara como la abanderada oficialista, a quien esperan eventualmente enfrentarse en una segunda vuelta. La posibilidad de que se impusiera Tohá, por su parte, nunca estuvo en los cálculos de las últimas semanas.

Pese a que los ajustes son menores y que -dicen- la idea es mantener la “hoja de ruta” fijada en marzo, aun así reconocen que se preparó un relato para lo que definen como una nueva etapa de la campaña .

Este mismo lunes, de hecho, en Concepción, Kast y el timonel republicano, Arturo Squella, van a dar cuenta del diseño para enfrentar a la exministra del Trabajo. Será -dicen- la primera actividad política de la campaña y estará enfocada solamente en el resultado de la primaria y empezar a marcar diferencias con la abanderada oficialista. Esa citación es a las 10.30 horas.

El miércoles, en tanto, se espera que el candidato presente una propuesta en materia de permisología. Esto, con el objetivo de seguir dando a conocer parte del programa.

“No vamos a cambiar nuestra metodología de trabajo, vamos a seguir planteando desafíos semanales que esperamos sean recogidos, al igual que otros que hemos hecho, por distintos candidatos. En el caso de la izquierda, ya va a haber uno definido, pero no vamos a variar nuestra hoja de ruta”, dijo Kast el viernes pasado.

Esa estrategia -explican en el partido- lleva semanas siendo discutida por el propio candidato republicano junto a su círculo más cercano, integrado por Cristián Valenzuela, Carolina Araya y Squella. Y -agregan- todavía es susceptible de cambios.

De hecho, entre los republicanos dicen que el próximo paso es que -al igual que Matthei- preinscriban la candidatura presidencial de Kast ante el Servicio Electoral (Servel). En la colectividad reconocen que los “tiempos se adelantaron” para ellos, y que les hubiese gustado que el alza de Kast en los sondeos de opinión comenzara más cercano al mes de septiembre.

Así, por el momento, el nuevo relato de Kast busca “sacar al pizarrón” a Jara, no solo apuntando a que es la continuidad del actual gobierno, sino también a las posturas de su partido en seguridad, economía, entre otras. Lo anterior, significa, por ejemplo, cuestionar a la candidata directamente a través de redes sociales.

Sobre Matthei, en el equipo de Kast transmiten solo una idea: que, por ahora, aplicarán “la ley del hielo”. En el comando del republicano aseguran que tienen medido que el sector castiga cuando hay “fuego amigo” entre dirigentes. Por lo mismo, dicen que es un error que no quieren cometer, ya que recuerdan que a Sebastián Sichel eso fue uno de los motivos que le terminaron pasando la cuenta en las elecciones de 2021.

En el caso del abanderado libertario, Johannes Kaiser, su diseño lo transparentó rápidamente: apuntará a la militancia de Jara.

“Es un duro golpe para la democracia que la representante de un partido que no cree en la democracia haya ganado las elecciones primarias del oficialismo. Creemos que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad”, manifestó.

Así, en la derecha esperan que sea el libertario quien adopte el tono más duro, lo que en republicanos miran con buenos ojos, ya que -advierten- hace ver “más moderado” a Kast.