El Ipsa sube y se acerca a recuperar los 11 mil puntos

Cómo le fue a la bolsa en agosto

Los mercados reaccionaron de forma positiva ante la posibilidad de que EEUU e Irán alcancen un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del comercio global de petróleo.

Durante la tarde el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que “es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente”, ha manifestado.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó que no firmará un acuerdo con Irán que no sea “grande y significativo”.

Con este telón de fondo, el petróleo brent perdió 7,15% hasta os US$96,14 por barril, mientras que el WTI cedió 6,68% hasta los US$90,5.

Mientras, los mercados celebraron. En EE UU las bolsas permanecieron cerrados debido al día feriado, pero en Europa el CAC40 de Francia y el Dax alemán subieron 1,76% y 2,01%, respectivamente.

En Chile el Ipsa se acopló a la tendencia del Viejo Continente y cerró con un alza de 2,48% que lo dejó en 10,825,53 puntos, cerca de la marca sicológico de los 11 mil puntos.

Junto con ello, el dólar perdió $6,95 para ubicarse en los $895, esto en una jornada donde la Bolsa de Metales de Londres no transó.

A nivel global el dollar index - que mide a la moneda frente a una canasta de divisa- cayó 0,27% hasta los 98,920 puntos.

Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica, señaló que el principal soporte para la moneda local vino desde el cobre, metal que en la bolsa de Nueva York subió 1,3% hasta los US$6,46 la libra, “impulsado por el mayor optimismo en torno a un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría permitir la reapertura del Estrecho de Ormuz”.

“Este escenario redujo parcialmente las preocupaciones sobre energía, inflación y tasas de interés, favoreciendo a los metales industriales y a monedas ligadas a commodities, como el peso chileno”, acotó el analista.