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    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    De acuerdo al informe de la Dirección del Trabajo, a pesar de la baja trimestral, en marzo hubo una aceleración de los despidos, al llegar a 45.676, lo que implica un alza de 5,7% respecto del mismo mes del año pasado.

    Por 
    Rodrigo Cárdenas
     
    Carlos Alonso
    Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Este viernes se conocerá el dato actualizado de la Encuesta de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en medio de un escenario en el que el mercado laboral no ha logrado levantar cabeza, lo que se continuó reflejando en el informe anterior del trimestre enero-marzo del 2026, cuando el desempleo subió a 8,9% y hubo una destrucción de empleo formal por primera vez desde la pandemia.

    En este contexto, otra aproximación de cómo ha estado el mercado laboral durante este inicio de año lo entrega el informe mensual de despidos por necesidad de la empresa que publica la Dirección del Trabajo.

    De acuerdo a este reporte, en marzo, los despidos por esta causal llegaron a 45.676, la cifra más alta del año y que se traduce en un aumento de 5,7% en relación al mismo mes del año pasado (43.428). Así, este dato volvió a subir, luego de dos meses consecutivos de caídas, ya que en enero la baja fue de 17,5% anual y en febrero de -4%.

    Con todo, pese a este aumento de marzo, el primer trimestre del año terminó con números menos negativos que igual período de 2025. Entre enero y marzo del presente ejercicio se acumulan 120.325 despidos por necesidad de la empresa, lo que representa una baja de 5,5% si se compara con el mismo período del año pasado cuando se registraron 127.336.

    El 2025, en el total anual, los despido por necesidad de las empresas sumaron 498 mil, el mayor nivel desde los 680 mil registrados en todo 2020, es decir en medio de la pandemia del Covid-19.

    Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

    Para los expertos está caída en los despidos por necesidad de la empresa se debe mirar con cautela. El mes pasado ya advertían que era prematuro hablar de cambio de tendencia con los dos meses a la baja, luego de varias alzas, y esta vez lo reafirman.

    Juan Bravo, director del OCEC-UDP, señala que “este dato revela que no es posible hablar de un cambio de tendencia en la evolución de los despidos por necesidad de la empresa, pues tras sólo 2 meses de caída interanual este indicador vuelve a registrar una tasa de crecimiento anual positiva, tal como ocurrió entre los meses de marzo a diciembre de 2025. Así, las caídas observadas en enero y febrero de 2026 obedecen, de momento a un fenómeno puntual”.

    El experto indica que es importante recordar que los despidos por necesidad de la empresa se asocian a procesos de racionalización o modernización, bajas en la productividad o cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. “Por ende, la evolución de los despidos por necesidades de la empresa está relacionada con la situación económica, y durante el primer trimestre de 2026 se materializó una contracción anual de 0,5% de la actividad económica, por lo que no es extraño que en dicho escenario la evolución de los despidos por necesidades de la empresa haya retomado una senda alcista en el mes de marzo”, añade.

    Carmen Cifuentes, economista de Clapes- UC, plantea que “el aumento interanual de los despidos por necesidad de la empresa es consistente con el deterioro que viene mostrando hace bastante tiempo nuestro mercado laboral. En particular, se alinea con la destrucción de empleo asalariado formal en el sector privado y con el aumento del desempleo observado en el primer trimestre según las cifras del INE”.

    Respecto de los datos trimestrales, la economista indica que “deben interpretarse con cautela, ya que pueden responder a factores estacionales. Por lo mismo, el dato más relevante es la comparación anual, que muestra que las empresas siguen ajustando dotaciones en un contexto de bajo dinamismo económico y escasa creación de empleo con contrato. Esto también es coherente con otros indicadores laborales, como el débil desempeño de los avisos laborales por internet”.

    Para lo que resta de 2026, Bravo dice que “todo indica que este año creceremos bastante menos que en 2025. Al ser este el factor más prioritario para la recuperación del mercado laboral, para este año ya es prácticamente descartable una mejoría relevante en términos de la magnitud y calidad de los empleos creados o de reducción del desempleo”.

    Más sobre:Mercado LaboralEmpleoDespidos por necesidad de la empresa

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