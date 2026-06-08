Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó esta jornada la discusión en torno al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno y que actualmente está en la comisión de Hacienda del Senado.

Consultado en Radio Duna sobre cuál es el principal reparo del Partido Socialista sobre la iniciativa, el parlamentario cuestionó que si bien “el núcleo principal es una rebaja de impuestos” en el marco de un déficit fiscal que el gobierno acusa que existe, por qué entonces se busca una menor recaudación.

“ Si el problema es la falta de solvencia fiscal, ¿por qué el gobierno quiere recurrir a no recaudar menos? porque la rebaja del impuesto primera categoría es eso “, sostuvo.

En esto, el senador Castro recordó que el expresidente Sebastián Piñera en el terremoto del 2010 “lo que hizo fue una reforma tributaria para recaudar más, porque era una catástrofe nacional”, y para lo tanto “aumentó los impuestos de la primera categoría, lo mantuvo tres años”.

“Segundo, cuando usted coloca la invariabilidad tributaria, que para que la gente nos comprenda bien, son reglas del juego congeladas por 25 años, ¡caramba! eso significa que para ese mismo mundo, que es el 1% de la población, las reglas no se tocan, son más o menos seis gobiernos que van a estar en esa condición”, continuó.

Y ya como tercer punto, el senador apuntó a la arista de reintegración tributaria del proyecto.

“Eso significa que el empresariado, no la Pyme, sino que el empresariado más alto, puede también reducir de esos impuestos las utilidades”, explicó.

Al respecto de estos tres puntos, Castro fue claro en señalar que desde el PS no tenían problemas en dialogar.

“Estamos a la espera de que ahora, en los próximos días, hayan proposiciones. Nosotros estamos elaborando las nuestras. O sea, nosotros no partimos aquí atrincherados, partimos en el Senado diciendo que queremos conversar. Y para eso, tienen que haber dos, igual que el tango”, sentenció.

Consultado sobre si tienen pensado recurrir al Tribunal Constitucional (TC), cómo lo han planteado desde el Partido Comunista, Castro indicó que no lo descartan, ya que aún están estudiando el tema.

“ Nosotros hemos encargado a distinguidos juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos para ir al TC . No hay una proposición clara al respecto, está en estudio”, afirmó. “Probablemente jueves o viernes vamos a tener un reporte”.

Por otra parte, y frente a la pregunta de cómo afectaba la acusación constitucional que buscan ingresar desde el Partido Nacional Libertario en contra del exministro Nicolás Grau, Castro afirmó que esto “no ayuda”, ya que “genera un clima de polarización” en el Congreso.

“Este proceso dura más o menos un mes, o un poco más incluso, que es justo el mes clave en que se va a estar discutiendo el proyecto de ley de la megarreforma”, añadió.

En esto, señaló que la AC contra Grau se dio a conocer “minutos después” que el ministro de Hacienda hablara de los errores en una proyección de la deuda pública a cuatro años más, y eso “es lo que parece que para los Libertarios y Republicanos es un notable abandono de deberes: una duda técnica que se tuvo en un minuto”.

“Entonces esto puede salir un tiro en la culata, aunque lo hagan. Pero enrarece el ambiente, sin lugar a dudas”, sentenció.