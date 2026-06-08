SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Además del paulatino alineamiento en la derecha y del apoyo de dos legisladores del PDG, Patricio Briones y Javier Olivares, el diputado René Alinco (independiente) también aseguró que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”. No obstante, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le abrió una luz de esperanza al exministro y dio a entender que sus parlamentarios aún no están convencidos.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    16 DICIEMBRE 2025 MINISTRO DE HACIENDA NICOLAS GRAU DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este lunes, a las 15.30, la bancada del Partido Nacional Libertario pretende ingresar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

    Hasta el domingo, la presentación tenía cuatro capítulos, es decir, cuatro imputaciones de infracciones legales y constitucionales, en las que habría incurrido el exsecretario de Estado, relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

    Si bien el libelo fue impulsado por los libertarios, la bancada de diputados republicanos también hizo algunos aportes. Aademás, poco a poco han comenzado a alinearse detrás otras fuerzas de derecha como la UDI, RN y el Partido Social Cristiano.

    No obstante, este lunes se ratificarían varias sorpresas, básicamente por diputados de oposición, que adherirán al texto.

    Con ello, el panorama de Grau en la Cámara aparentemente será más reñido de lo esperado, ya que si bien el exministro frenteamplista aspiraba a descontar votos de la derecha (donde inicialmente generó incomodidad el anuncio por parte de libertarios y republicanos), los descuelgues del bando opositor oscurecen sus probabilidades de salir airoso.

    De partida, dos diputados del PDG, Patricio Briones y Javier Olivares, están apoyando la presentación y es probable que sean patrocinantes, lo que podría inclinar a otros miembros de su bancada. Este cuadro podría profundizar el quiebre en el PDG, donde hay quienes no son partidarios de alimentar una acción promovida por el presidente de los libertarios, Johannes Kaiser, hoy visto como rival directo del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.

    El diputado René Alinco (independiente elegido en cupo del FREVS y asociado a la bancada DC-FREVS) también aseguró a La Tercera que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”. “Los ayseninos tenemos una hachita que afilar con el señor Grau”, dijo el parlamentario patagónico, quien le reprocha a exministro la postura permisiva que tuvo como titular de Economía (antes de asumir en Hacienda) en la extracción de recursos marinos, especialmente del erizo, en la Región de Aysén, ya que él era el responsable político de las autorizaciones que otorgaba la Subsecretaría de Pesca.

    Alinco, Briones y Olivares podrían ser decisivos si la derecha actúa unida (que suma 76 votos y llegaría a 79), pero si en el bloque oficialista hay desmarques, podrían dejar a la Cámara en un empate.

    El problema de Grau es que el tablero se está moviendo, ya que hay otros diputados como Cristián Contreras (militante PDG en calidad de suspendido) y Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD) que están en suspenso.

    “Efectivamente, el exministro Grau es uno de los responsables de la debacle económica que hoy enfrenta el país. Sin embargo, esperaré que se presente la acusación para revisar sus antecedentes en detalle, por lo que hoy no puedo adelantar mi voto”, dijo Contreras.

    Consultado por La Tercera, Bianchi dijo que está estudiando los antecedentes del posible libelo, pero hoy no tiene una posición a priori “ni a favor ni en contra”, en coherencia con la postura que ha asumido en acciones pasadas, en las que ha tomado decisiones en función de su mérito.

    La semana pasada, de hecho, no pasó inadvertido que en un punto de prensa que estaba ofreciendo la bancada del PPD en el hall de la Cámara, ante consultas sobre la acusación a Grau, Bianchi sutilmente abandonó la escena.

    Señales en la derecha

    Como contraparte, el exministro de Hacienda deposita sus esperanzas en los legisladores de Evópoli, Jorge Guzmán y Tomás Kast; en la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), quien históricamente ha sido contraria a la proliferación de acusaciones; y en la diputada Joanna Pérez (Ind. ex Demócratas). Todos ellos son parte de la bancada RN-Evópoli, donde, al igual que en la UDI, reaccionaron con distancia al anuncio de libertarios y republicanos.

    No obstante, el cuadro comenzó a cambiar tras los llamados de La Moneda para terminar con los roces que generó el anuncio del libelo. Si bien los ministros se han mostrado reticentes a promover esta acción en medio de las tratativas para la megarreforma económica, la UDI se allanó a apoyar la presentación.

    Incluso, el propio presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en radio Infinita, se comprometió “a trabajar para que (la acusación) logre los votos”.

    Inesperadamente, en favor de Grau, este domingo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también le dio una luz de esperanza y deslizó su distancia. Incluso dio a entender que sus legisladores aún no estaban convencidos.

    En conversación con el Estado Nacional, de 24 Horas, el timonel evitó dar un respaldo. Como excusa, señaló que es senador, por lo que no puede pronunciarse, y “soy presidente de un partido, en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación“.

    Junto con ello, el presidente de los republicanos aseguró que les transmitió a sus diputados que “el esfuerzo es jurídico”. E insistió, una vez más, en que “no sé si la van a presentar o no“.

    El texto

    Dentro de los cuatro capítulos del libelo, un reproche central es la proyección de la deuda pública. “Lo que se imputa, en consecuencia, no es un error técnico aislado, sino el incumplimiento sostenido de los deberes constitucionales y legales inherentes al cargo, pese a haber sido oportunamente advertido por las instancias técnicas competentes”, dice el borrador del texto respecto de la inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del Gobierno Central.

    Además enumera como faltas: la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026; la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes; el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025; y la omisión de las advertencias técnicas previas del Fondo Monetario Internacional sobre la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosAcusación ConstitucionalNicolás GrauPartido Nacional LibertarioPartido RepublicanoChile Vamos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    Presupuesto 2027: Economistas anticipan que se revisará a la baja el PIB tendencial y al alza el precio del cobre

    Reforma previsional: Cecilia Cifuentes propone que cotización extra para cuenta individual sea de cargo del trabajador

    Diego Hernández, de McKinsey: “Si se sobrepasan las 16 semanas de conflicto en Medio Oriente habrá severas implicancias para el precio el petróleo”

    Los desafíos del próximo gobierno: impulsar economía y combatir la inseguridad

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques

    Lo más leído

    1.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    2.
    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    3.
    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    4.
    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    5.
    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jorge Guzmán (Evópoli) pide apurar implementación de ley de prófugos: “Solo necesita un decreto del Presidente”

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Guerra en Irán lleva a que precios de fletes marítimos se disparen y alcancen su mayor nivel en casi un año
    Negocios

    Guerra en Irán lleva a que precios de fletes marítimos se disparen y alcancen su mayor nivel en casi un año

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia
    Tendencias

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable)

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”
    El Deportivo

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme y es reelecto como presidente del Real Madrid hasta 2030

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”
    Cultura y entretención

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques
    Mundo

    Trump exige a Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques

    Reino Unido, Francia y Alemania respaldan las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia

    Irán responsabiliza a Estados Unidos de las violaciones del alto al fuego y vincula a Washington las acciones de Israel

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?