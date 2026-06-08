Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

Este lunes, a las 15.30, la bancada del Partido Nacional Libertario pretende ingresar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

Hasta el domingo, la presentación tenía cuatro capítulos, es decir, cuatro imputaciones de infracciones legales y constitucionales, en las que habría incurrido el exsecretario de Estado, relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

Si bien el libelo fue impulsado por los libertarios, la bancada de diputados republicanos también hizo algunos aportes. Aademás, poco a poco han comenzado a alinearse detrás otras fuerzas de derecha como la UDI, RN y el Partido Social Cristiano.

No obstante, este lunes se ratificarían varias sorpresas, básicamente por diputados de oposición, que adherirán al texto.

Con ello, el panorama de Grau en la Cámara aparentemente será más reñido de lo esperado , ya que si bien el exministro frenteamplista aspiraba a descontar votos de la derecha (donde inicialmente generó incomodidad el anuncio por parte de libertarios y republicanos), los descuelgues del bando opositor oscurecen sus probabilidades de salir airoso.

De partida, dos diputados del PDG, Patricio Briones y Javier Olivares, están apoyando la presentación y es probable que sean patrocinantes, lo que podría inclinar a otros miembros de su bancada. Este cuadro podría profundizar el quiebre en el PDG, donde hay quienes no son partidarios de alimentar una acción promovida por el presidente de los libertarios, Johannes Kaiser, hoy visto como rival directo del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.

El diputado René Alinco (independiente elegido en cupo del FREVS y asociado a la bancada DC-FREVS) también aseguró a La Tercera que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”. “Los ayseninos tenemos una hachita que afilar con el señor Grau”, dijo el parlamentario patagónico, quien le reprocha a exministro la postura permisiva que tuvo como titular de Economía (antes de asumir en Hacienda) en la extracción de recursos marinos, especialmente del erizo, en la Región de Aysén, ya que él era el responsable político de las autorizaciones que otorgaba la Subsecretaría de Pesca.

Alinco, Briones y Olivares podrían ser decisivos si la derecha actúa unida (que suma 76 votos y llegaría a 79), pero si en el bloque oficialista hay desmarques, podrían dejar a la Cámara en un empate.

El problema de Grau es que el tablero se está moviendo, ya que hay otros diputados como Cristián Contreras (militante PDG en calidad de suspendido) y Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD) que están en suspenso.

“Efectivamente, el exministro Grau es uno de los responsables de la debacle económica que hoy enfrenta el país. Sin embargo, esperaré que se presente la acusación para revisar sus antecedentes en detalle, por lo que hoy no puedo adelantar mi voto”, dijo Contreras.

Consultado por La Tercera, Bianchi dijo que está estudiando los antecedentes del posible libelo, pero hoy no tiene una posición a priori “ni a favor ni en contra”, en coherencia con la postura que ha asumido en acciones pasadas, en las que ha tomado decisiones en función de su mérito.

La semana pasada, de hecho, no pasó inadvertido que en un punto de prensa que estaba ofreciendo la bancada del PPD en el hall de la Cámara, ante consultas sobre la acusación a Grau, Bianchi sutilmente abandonó la escena.

Señales en la derecha

Como contraparte, el exministro de Hacienda deposita sus esperanzas en los legisladores de Evópoli, Jorge Guzmán y Tomás Kast; en la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), quien históricamente ha sido contraria a la proliferación de acusaciones; y en la diputada Joanna Pérez (Ind. ex Demócratas). Todos ellos son parte de la bancada RN-Evópoli, donde, al igual que en la UDI, reaccionaron con distancia al anuncio de libertarios y republicanos.

No obstante, el cuadro comenzó a cambiar tras los llamados de La Moneda para terminar con los roces que generó el anuncio del libelo. Si bien los ministros se han mostrado reticentes a promover esta acción en medio de las tratativas para la megarreforma económica, la UDI se allanó a apoyar la presentación.

Incluso, el propio presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en radio Infinita, se comprometió “a trabajar para que (la acusación) logre los votos”.

Inesperadamente, en favor de Grau, este domingo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también le dio una luz de esperanza y deslizó su distancia. Incluso dio a entender que sus legisladores aún no estaban convencidos.

En conversación con el Estado Nacional, de 24 Horas, el timonel evitó dar un respaldo. Como excusa, señaló que es senador, por lo que no puede pronunciarse, y “soy presidente de un partido, en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación “.

Junto con ello, el presidente de los republicanos aseguró que les transmitió a sus diputados que “el esfuerzo es jurídico”. E insistió, una vez más, en que “no sé si la van a presentar o no“.

El texto

Dentro de los cuatro capítulos del libelo, un reproche central es la proyección de la deuda pública. “Lo que se imputa, en consecuencia, no es un error técnico aislado, sino el incumplimiento sostenido de los deberes constitucionales y legales inherentes al cargo, pese a haber sido oportunamente advertido por las instancias técnicas competentes”, dice el borrador del texto respecto de la inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del Gobierno Central.

Además enumera como faltas: la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026; la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes; el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025; y la omisión de las advertencias técnicas previas del Fondo Monetario Internacional sobre la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.