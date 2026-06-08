SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Megarreforma inicia maratón de exposiciones en la Comisión de Hacienda del Senado

    A contar de las 10.00 horas de este lunes comenzarán a llegar los primeros convocados. Esta larga jornada será abierta por la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Javier Macaya. Foto: Senado. KARIN POZO

    Hasta el momento, con 27 exposiciones -entre economistas, organizaciones y entidades públicas- seguirá el debate del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica en el Senado.

    Esa es la cantidad de invitados y citados que tienen previsto recibir, entre lunes y martes, los cinco senadores miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que preside Javier Macaya (UDI).

    A contar de las 10.00 horas de este lunes, en la sede del Senado en Santiago, comenzarán a llegar los primeros 14 convocados, en una sesión que está programada hasta las 18 horas. Esta maratónica jornada será abierta por la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

    También pasarán por la estratégica comisión legislativa los exministros de Hacienda Felipe Larraín y Mario Marcel; los expresidentes del Banco Central, Vitorio Corbo y José de Gregorio; los economistas Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel y Matías Acevedo; la directora del SII, Carolina Saravia; expertos en derecho tributario y representantes de Conapyme, del Colegio de Contadores, de la Cámara Nacional de Comercio y de la fundación frenteamplista Rumbo Colectivo.

    Para el martes 9, en la sede del Congreso en Valparaíso se esperan las ponencias del también exministro Andrés Velasco y del exsubsecretario Alejandro Micco, además de los economistas Michelle Labbé, Guillermo Larraín, Nicolás Bohme y Jorge Rodríguez; de juristas tributarios y de personeros de Horizontal (think tank de Evópoli), la Sofofa y el CEP.

    Esta extensa ronda de exposiciones significará una carga de trabajo importante para la comisión que preside el senador Javier Macaya (UDI), que esta semana tendrá otra tarea adicional: tramitar el reajuste del salario mínimo.

    El rearme opositor

    Luego de la derrota sufrida en la sala del Senado por el itinerario de la megarreforma, este lunes a las 12.30 en la Biblioteca del ex Congreso Nacional, la oposición realizará, por su parte, un cónclave social con el fin de rearmarse, elevar la presión pública y evitar que el gobierno intente pasar una “aplanadora” en las próximas etapas legislativas.

    La idea surgió del Comité Unido, que agrupa a representantes de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

    No obstante, luego se sumó el Comité Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal).

    Más sobre:PolíticaMegarreformaSenadoComisión de Hacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”

    Kast firma proyectos para ampliar retención de migrantes irregulares y castigar traslados ilegales: “Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Diputada Serrano (PC): “Muchas veces se nos acusa de que digitamos la movilización social... es una caricatura”

    León XIV congrega a 1,2 millones de personas en Madrid y llama a que la fe no sea “un museo del pasado”

    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,8 en Filipinas

    Lo más leído

    1.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    2.
    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megarreforma

    3.
    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    Kast anuncia proyecto para ampliar la retención de migrantes irregulares de 5 a 60 días, con hasta dos prórrogas

    4.
    Enrique Correa: “Este es un gobierno restaurador y redentor, aunque con buena educación y guante blanco”

    Enrique Correa: “Este es un gobierno restaurador y redentor, aunque con buena educación y guante blanco”

    5.
    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    6.
    RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast

    RN pide al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en volante del PS contra Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”
    Chile

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”

    Kast firma proyectos para ampliar retención de migrantes irregulares y castigar traslados ilegales: “Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”
    Negocios

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”
    El Deportivo

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme y es reelecto como presidente del Real Madrid hasta 2030

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor
    Cultura y entretención

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    León XIV congrega a 1,2 millones de personas en Madrid y llama a que la fe no sea “un museo del pasado”
    Mundo

    León XIV congrega a 1,2 millones de personas en Madrid y llama a que la fe no sea “un museo del pasado”

    Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos

    Trump afirma que Netanyahu “no tendrá otra opción” que aceptar un eventual acuerdo de EE.UU. con Irán

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?