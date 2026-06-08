Megarreforma inicia maratón de exposiciones en la Comisión de Hacienda del Senado

Hasta el momento, con 27 exposiciones -entre economistas, organizaciones y entidades públicas- seguirá el debate del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica en el Senado.

Esa es la cantidad de invitados y citados que tienen previsto recibir, entre lunes y martes, los cinco senadores miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que preside Javier Macaya (UDI).

A contar de las 10.00 horas de este lunes, en la sede del Senado en Santiago, comenzarán a llegar los primeros 14 convocados, en una sesión que está programada hasta las 18 horas. Esta maratónica jornada será abierta por la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

También pasarán por la estratégica comisión legislativa los exministros de Hacienda Felipe Larraín y Mario Marcel; los expresidentes del Banco Central, Vitorio Corbo y José de Gregorio; los economistas Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel y Matías Acevedo; la directora del SII, Carolina Saravia; expertos en derecho tributario y representantes de Conapyme, del Colegio de Contadores, de la Cámara Nacional de Comercio y de la fundación frenteamplista Rumbo Colectivo.

Para el martes 9, en la sede del Congreso en Valparaíso se esperan las ponencias del también exministro Andrés Velasco y del exsubsecretario Alejandro Micco, además de los economistas Michelle Labbé, Guillermo Larraín, Nicolás Bohme y Jorge Rodríguez; de juristas tributarios y de personeros de Horizontal (think tank de Evópoli), la Sofofa y el CEP.

Esta extensa ronda de exposiciones significará una carga de trabajo importante para la comisión que preside el senador Javier Macaya (UDI), que esta semana tendrá otra tarea adicional: tramitar el reajuste del salario mínimo.

El rearme opositor

Luego de la derrota sufrida en la sala del Senado por el itinerario de la megarreforma, este lunes a las 12.30 en la Biblioteca del ex Congreso Nacional, la oposición realizará, por su parte, un cónclave social con el fin de rearmarse, elevar la presión pública y evitar que el gobierno intente pasar una “aplanadora” en las próximas etapas legislativas.

La idea surgió del Comité Unido, que agrupa a representantes de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

No obstante, luego se sumó el Comité Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal).