La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

A pesar de la derrota por la cuenta mínima ante Brasil, Chile Sub 20 había dejado una grata imagen frente al público que llegó el sábado al Estadio Nacional. Y eso fue lo que plasmó este martes en un amistoso a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, en Peñalolén.

Los dirigidos de Sebastián Miranda se impusieron por 2-0 frente al Scratch, con anotaciones de Cristóbal Villarroel e Ignacio Flores, en una actuación que dejó atrás la falta de finiquito del partido anterior.

El equipo fue conducido por Miranda, quien reemplazó a Nicolás Córdova, quien estaba con la adulta en Europa y se ausentó de estos compromisos preparatorios para el Sudamericano Sub 20 del próximo año, que aún no tiene fecha y sede, pero que clasifica al Mundial de Uzbekistán y Azerbaiyán.

Día de alegrías

Asimismo, este ciclo también mira hacia el Preolímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028, una cita a la que Chile buscará regresar después de 28 años, cuando el equipo de Nelson Acosta alcanzó la histórica medalla de bronce, la única de un deporte colectivo.

La victoria de la Sub 20 se suma a la de la selección mayor frente a la República Democrática del Congo, por 2-1, con dos golazos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, en el segundo amistoso internacional de la ventana FIFA previa al Mundial de Norteamérica.