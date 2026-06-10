EEUU ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero en Ormuz

Este mediodía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Irán del derribo de un helicóptero del Ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz y afirmó que Washington “debe responder” al ataque.

Inicialmente no estaba claro si el Apache había caído producto de fuego iraní, una falla mecánica o algún otro problema. Y consultado el mandatario republicano por las causas de su caída frente a las costas de Omán, respondió que se publicaría un informe más tarde esta la jornada.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos realizó ataques “con munición de precisión” contra diversos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, argumentando que se trata de una acción “en legítima defensa”, tras la caída del helicóptero.

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han completado el 9 de junio ataques en legítima defensa contra Irán, bajo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos”, indicó la entidad militar en un comunicado.

Previamente, el CENTCOM publicó un mensaje en redes donde remarcó que “la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán”, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca prometiera “responder” a este “ataque” por parte de las fuerzas iraníes.

Concretamente, el Mando Central informó haber atacado las defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia cercanas al estrecho de Ormuz, una operación que también reivindicó como respuesta “proporcionada” a los “recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”.

Finalmente, el Ejército estadounidense aseveró que sus fuerzas “permanecen en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte Irán”, país cuyo ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ya ha advertido a Washington de que responderá a los “ataques” y “amenazas” de Estados Unidos.

Cabe recordar que a bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en “aproximadamente dos horas”, según indicó la Administración Trump.