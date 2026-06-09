Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

El Comando Central de Estados Unidos indicó que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló alrededor de las 3 de la madrugada del martes.

El presidente Donald Trump culpó a Irán del derribo de un helicóptero del Ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz el martes y afirmó que Washington “debe responder” al ataque.

Una lancha no tripulada rescató a dos pilotos del Ejército que viajaban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando este se estrelló cerca del estrecho, vía marítima que Irán ha bloqueado de facto durante su guerra con Estados Unidos e Israel. Trump declaró en redes sociales que ambos militares “están a salvo e ilesos”.

I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must,… pic.twitter.com/RnitMvdd32 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 9, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) se mostró más cauto, indicando que la pareja había sido recogida en aproximadamente dos horas y que se encontraba en condición estable.

“Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió Trump.

Un dron de superficie de la Armada estadounidense localizó y rescató a los dos tripulantes, según informó el Ejército estadounidense a Reuters. El Comando Central de Estados Unidos indicó que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló alrededor de las 3 de la madrugada del martes.

No estaba claro si el Apache había sido derribado por fuego iraní, si había sufrido una falla mecánica o si había tenido algún otro problema. Al preguntársele si sabía qué había provocado su caída frente a las costas de Omán, Trump respondió que se publicaría un informe más tarde ese mismo martes, indicó Reuters.

Breaking news: Donald Trump said the US must 'respond' to what he claimed was Iran’s shooting down of an American helicopter over the Strait of Hormuz amid a fragile ceasefire in the region. https://t.co/gbEy9ASv1X pic.twitter.com/9HLu0g5JuQ — Financial Times (@FT) June 9, 2026

Según The Associated Press, el helicóptero se estrelló mientras Medio Oriente aún se recuperaba del intercambio de disparos entre Irán e Israel el día anterior, el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

En “dos o tres días”

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había expresado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Teherán.

🔴 BREAKING: President Donald Trump says the United States “must, out of necessity, respond” after Iran shot down an American Apache helicopter over the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/gETlE2MGf1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 9, 2026

“Tenemos una buena oportunidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, dijo Trump. Pero no dio detalles sobre el motivo de ese nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump ha pronosticado repetidamente que un acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, dijo el presidente. “Si bombardeamos -lo cual podríamos hacer muy fácilmente si quisiéramos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando- no les quedará absolutamente nada. Pero el estrecho permanecerá cerrado durante meses”.