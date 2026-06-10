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    EN VIVO

    En vivo: Argentina se mide ante Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

    Ambas selecciones se enfrentan en el Jordan-Hare Stadium, de Auburn, estado de Alabama.

    Foto: selección argentina en X.

    Minuto a minuto

    Argentina 0-0 Islandia

    Suenan los himnos en el Jordan-Hare Stadium

    ¡Equipos a la cancha!

    Con Messi de suplente: la formación de Argentina

    En el Grupo J

    La selección que dirige Lionel Scaloni forma parte del Grupo J del Mundo 2026, en el que también están Argelia, Austroa y Jordania.

    A una semana del debut

    El estreno del equipo comandado por Lionel Messi en la Copa del Mundo será en una semana más, el martes 16 de junio, contra Argelia.

    En Alabama

    El duelo está pactado para 21.00 horas de Chile, en el Jordan-Hare Stadium, de Auburn, estado de Alabama.

    El último examen

    Cabe destacar que este es el último partido de Argentina antes de su participación en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Argentina e Islandia.

    Más sobre:En vivoFútbolArgentinaMundial 2026Islandia

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