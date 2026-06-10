En vivo: Argentina se mide ante Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
Ambas selecciones se enfrentan en el Jordan-Hare Stadium, de Auburn, estado de Alabama.
Minuto a minuto
Argentina 0-0 Islandia
Suenan los himnos en el Jordan-Hare Stadium
¡Equipos a la cancha!
Con Messi de suplente: la formación de Argentina
En el Grupo J
La selección que dirige Lionel Scaloni forma parte del Grupo J del Mundo 2026, en el que también están Argelia, Austroa y Jordania.
A una semana del debut
El estreno del equipo comandado por Lionel Messi en la Copa del Mundo será en una semana más, el martes 16 de junio, contra Argelia.
En Alabama
El duelo está pactado para 21.00 horas de Chile, en el Jordan-Hare Stadium, de Auburn, estado de Alabama.
El último examen
Cabe destacar que este es el último partido de Argentina antes de su participación en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
¡Bienvenidos!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Argentina e Islandia.
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