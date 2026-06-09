A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

Este martes 9, el tiempo en la Región Metropolitana y la zona central comenzará a cambiar. El cielo se llenará de nubes, gracias a un sistema frontal que traerá consigo la primera lluvia del invierno meteorológico en este sector.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hoy será una jornada fría en la RM. El cielo permanecerá cubierto en gran parte, y la máxima llegará solo entre los 13 y 15 °C.

El pronóstico muestra la llegada de dos sistemas frontales a la zona central: el primero haría ingreso entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles 10.

¿A qué hora comenzará la lluvia? ¿En qué momento del día se concentrará? ¿A qué hora terminarán las precipitaciones? Esto es lo que dice el pronóstico hasta ahora.

A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central. Foto: ATON.

Cuándo empieza la lluvia en Santiago y la Región Metropolitana

Según el modelo ECMWF de Meteored, la lluvia comenzaría en la madrugada del miércoles 10 de junio: alrededor de las 2:00 de la mañana, comenzaría una lluvia débil que se extendería hasta alrededor de las 14:00 horas en toda la Región Metropolitana.

Por su parte, el reporte de Meteochile muestra el inicio de chubascos aislados en toda la RM desde la madrugada, que se intensificarían en chubascos débiles hasta finalizar la tarde. Ya en la noche, las precipitaciones debiesen cesar.

Los montos de agua caída podrían ser entre 5 y 10 milímetros en los sectores interiores y en la cordillera.

El jueves 11, el pronóstico muestra que ya no habrá lluvia, pero será un día particularmente frío , con posibles heladas matinales. Las mínimas podrían bajar hasta los 2 °C en toda la región, por lo que el llamado es a abrigarse, especialmente si se sale temprano en la madrugada y mañana.

Después de un día sin precipitaciones, el viernes 12 llegaría un segundo sistema frontal a la zona central. Más datos sobre este evento serán más claros en los próximos días.

A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central. Foto: ATON.

Lluvia en la zona central: qué regiones serán afectadas

Además de la Región Metropolitana, otras regiones de la zona central tendrán lluvias gracias a este primer sistema frontal del invierno.

La Región de Valparaíso comenzará con llovizna este martes 9 . Según los datos de Meteochile, desde la madrugada hasta la mañana habrá llovizna débil en Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, San Antonio/Cartagena y San Antonio interior. En estos sectores, durante la tarde habrá viento entre 25 y 40 km/h y volverán los chubascos aislados con viento durante la noche.

Ya el miércoles, los chubascos débiles afectarán a toda la región, desde la madrugada hasta la tarde.

En la Región de O’Higgins habrá un escenario similar: el martes 9 comenzará con llovizna en Pichilemu, mientras que la lluvia como tal, en forma de chubascos, se presentará el miércoles 10 desde la madrugada hasta terminar la mañana .

Por su parte, la Región del Maule comenzará con chubascos y viento entre 25 y 40 km/h en la tarde del martes 9 en sectores como Constitución, Cauquenes, Parral y Linares. En estas zonas, y el resto de la región, precipitará también el miércoles 10 desde la madrugada hasta el término de la mañana.

Finalmente, en la Región de Ñuble habrá chubascos con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 60 km/h durante la tarde y noche de este martes 9 , que se extenderán hasta la madrugada del miércoles 10. Después, el resto de la mañana habrá chubascos aislados que debiesen cesar durante la tarde.

Desde Meteochile, actualizaron el reporte con los montos acumulados que se estiman para cada sector del país, a raíz de los dos sistemas frontales que ingresarán esta semana.