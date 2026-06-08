Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones. Foto: Nicole Iporre. Modelo: Chanchita/Providencia.

Una nueva semana comenzó en la Región Metropolitana, con el cielo despejado e iluminado por un radiante sol. Pero este escenario durará poco, pues la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció el ingreso de dos sistemas frontales que dejarán lluvia en la zona central y el sur del país .

“El primero afectará principalmente desde la zona centro al sur, entre el martes y miércoles. En tanto, el segundo sistema ingresará el viernes, generando nuevas precipitaciones en la zona centro y sur del territorio nacional”, dice el pronóstico de Meteochile.

Esto es todo lo que se sabe de las próximas lluvias en Santiago, la zona central y sur de Chile.

Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones. Foto: ATON.

Pronóstico de lluvias en Chile para esta semana

Mientras la zona norte del país se mantendrá estable, cielos despejados y viento normal a moderado, la zona central tendrá un vuelco en el tiempo y experimentará su primera lluvia dentro del invierno meteorológico.

El comienzo de la lluvia, provocada por el sistema frontal #1 , será durante la noche del martes 9 en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule . Las precipitaciones continuarán durante todo el miércoles 10, acompañadas de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

El mismo frente dejará lluvias entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos, e incluso, Aysén y Magallanes podrían recibir precipitaciones de este evento entre el martes y jueves.

El jueves 11, algo de calma llegará a la zona central, aunque el cielo debiese mantenerse nublado.

Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

Pero el viernes 12, el sistema frontal #2 hará su aparición con nuevas precipitaciones en Santiago, RM y la zona central . Incluso, podría caer lluvia al sur de la Región de Coquimbo.

Este sistema #2 “provocará un nuevo aumento de las precipitaciones. En Los Lagos, las lluvias se mantendrán de forma intermitente durante gran parte de la semana”, anunciaron desde Meteochile.