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    Alerta por intensas heladas se mantiene en Magallanes: temperaturas seguirán bajo cero durante los próximos días

    Aunque la alerta finaliza este jueves, las temperaturas negativas continuarán durante los próximos días y se esperan nuevos episodios de nieve y aguanieve.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Conaf

    La Región de Magallanes continuará enfrentando un intenso episodio de bajas temperaturas durante los próximos días. Si bien la alerta por heladas moderadas a intensas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se mantiene vigente hasta este jueves, el frío extremo persistirá al menos hasta comienzos de la próxima semana, con registros bajo cero en gran parte del territorio.

    El meteorólogo de difusión del Centro Nacional de Análisis, Arnaldo Zúñiga, explicó que el sector más afectado se ubica entre Puerto Natales y el norte de la región, donde durante esta jornada se esperan temperaturas de entre -8 °C y -11 °C. “La alerta dura hasta hoy, pero las bajas temperaturas van a continuar por lo menos los próximos cinco días”, sostuvo.

    El especialista agregó que ciudades como Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams también mantendrán temperaturas negativas durante los próximos cuatro o cinco días. Además, el paso de sistemas frontales dejará precipitaciones en forma de nieve y aguanieve, debido a que durante las horas de mayor temperatura los termómetros se acercarán a los 0 °C, mientras que en las noches volverán a registrarse nevadas.

    Desde Senapred, el director regional Juan Carlos Andrades recordó que la alerta meteorológica contempla temperaturas de hasta -15 °C en la comuna de Torres del Paine y en la localidad de Puerto Edén, en la provincia de Última Esperanza. Asimismo, enfatizó que continúa vigente la Alerta Temprana Preventiva por bajas temperaturas para toda la Región de Magallanes, la que se mantendrá mientras las condiciones meteorológicas así lo requieran.

    Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de autocuidado, utilizando ropa de abrigo, evitando cambios bruscos de temperatura y conduciendo con especial precaución ante la posible formación de hielo y escarcha en las rutas. También recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

    Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena (Meteomag) de la Armada de Chile, indicaron que este jueves se registró una mínima de -8,6°C en Puerto Natales, y que este pasado miércoles los termómetros habían llegado hasta los -12,4°C.

    Más sobre:HeladasMagallanesBajo CeroDMCSenapred

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