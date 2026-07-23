Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

La megarreforma quedó a un paso de ser despachada por el Congreso. Pero para concretarlo se encontró con un problema inesperado. El propio oficialismo tenía dudas de aprobar el mecanismo de compensación que se estableció para los recursos de los municipios.

El anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de que rechazaría el informe; la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien por razones personales debió viajar a su región; y a las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y Matías Walker (Ind.) le generaron el impasse al Ejecutivo que se quedó sin los votos necesarios para aprobar el texto, que requería de 26 votos favorables y la oposición estaba decidida a rechazar.

El informe de la comisión mixta resolvía el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. La fórmula establecía que la Tesorería General de la República transferiría a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación generada por esa medida.

Pese a este retraso, para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no fue es un “fracaso”. El secretario de Estado afirmó que “se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación, y bueno, se postergó hasta vuelta la semana distrital. Así que no lo veo como fracaso”.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que “es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.

Con respecto a la propuesta de los municipios, dijo que este “es un tema político que se discute en el Congreso, y no en materia de decisión municipal”.

23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Sobre la responsabilidad en el gobierno de contar los votos para asegurar la aprobación, el ministro expresó que “ese detalle de quién cuenta y quién no cuenta no lo tengo yo... lo importante es que se aprobó la comisión, se aprobó la Cámara, y ya podemos volver al Senado”.

Entre las consultas que recibió el ministro, una apuntó al reclamo de los alcaldes que dicen que la totalidad de los US$200 millones que se dejan de percibir por la exención de contribuciones vaya al fondo común municipal. “Hay un grupo de alcaldes que dice eso, hay otros alcaldes que dicen otra cosa, hubo una decisión de la directiva de los alcaldes que dijo una tercera cosa, y fue la que se recogió, fue la que se envió, y es la que está”.

Quiroz enfatizó que ya no se pueden hacer cambios: “No es que haya apertura o no, sino que el proceso ya está. el proceso es reglamentario, ya se aprobó en la comisión mixta”.