SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    El ministro de Hacienda dijo que “es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La megarreforma quedó a un paso de ser despachada por el Congreso. Pero para concretarlo se encontró con un problema inesperado. El propio oficialismo tenía dudas de aprobar el mecanismo de compensación que se estableció para los recursos de los municipios.

    El anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de que rechazaría el informe; la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien por razones personales debió viajar a su región; y a las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y Matías Walker (Ind.) le generaron el impasse al Ejecutivo que se quedó sin los votos necesarios para aprobar el texto, que requería de 26 votos favorables y la oposición estaba decidida a rechazar.

    El informe de la comisión mixta resolvía el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. La fórmula establecía que la Tesorería General de la República transferiría a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación generada por esa medida.

    Pese a este retraso, para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no fue es un “fracaso”. El secretario de Estado afirmó que “se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados, y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación, y bueno, se postergó hasta vuelta la semana distrital. Así que no lo veo como fracaso”.

    En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que “es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.

    Con respecto a la propuesta de los municipios, dijo que este “es un tema político que se discute en el Congreso, y no en materia de decisión municipal”.

    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Sobre la responsabilidad en el gobierno de contar los votos para asegurar la aprobación, el ministro expresó que “ese detalle de quién cuenta y quién no cuenta no lo tengo yo... lo importante es que se aprobó la comisión, se aprobó la Cámara, y ya podemos volver al Senado”.

    Entre las consultas que recibió el ministro, una apuntó al reclamo de los alcaldes que dicen que la totalidad de los US$200 millones que se dejan de percibir por la exención de contribuciones vaya al fondo común municipal. “Hay un grupo de alcaldes que dice eso, hay otros alcaldes que dicen otra cosa, hubo una decisión de la directiva de los alcaldes que dijo una tercera cosa, y fue la que se recogió, fue la que se envió, y es la que está”.

    Quiroz enfatizó que ya no se pueden hacer cambios: “No es que haya apertura o no, sino que el proceso ya está. el proceso es reglamentario, ya se aprobó en la comisión mixta”.

    Más sobre:Megarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial

    Gobierno anuncia veto para la prohibición del pago de interés sobre interés en la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    2.
    “La odisea” de un mall en Maipú: Lo rematan incluyendo sus salas de cine

    “La odisea” de un mall en Maipú: Lo rematan incluyendo sus salas de cine

    3.
    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    4.
    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    5.
    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    6.
    ¿El regreso del FUT?: expertos analizan el nuevo registro que tendrá el sistema tributario reintegrado

    ¿El regreso del FUT?: expertos analizan el nuevo registro que tendrá el sistema tributario reintegrado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial
    Chile

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial

    Ministra Toledo defiende cuestionada norma ambiental de la megarreforma tras requerimiento al TC

    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”
    Negocios

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Gobierno anuncia veto para la prohibición del pago de interés sobre interés en la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana

    Competencia para Estados Unidos: Francia y Alemania preparan candidatura conjunta para el Mundial 2038

    Roberto Tobar lo informa a los clubes: las modificaciones reglamentarias del Mundial que se aplicarán al fútbol chileno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica
    Cultura y entretención

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”
    Mundo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    ¿Por qué Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a un pacto con Israel?

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”