El Panda y sus colaboradores a prisión preventiva

En prisión preventiva quedó Benjamín Alonso Aedo González, un sujeto conocido como El Panda que sería el responsable de los disparos que hirieron a dos uniformados durante una fiscalización desarrollada en Lo Espejo la mañana del viernes 17 de julio.

El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo, solicitó la medida cautelar para el imputado y otros dos sujetos, un hombre y una mujer, que colaboraron con Aedo en su intento por evitar ser detenido.

La solicitud fue acogida por el tribunal.

Aedo sería la persona que escapó tras ejecutar múltiples disparos con un arma de fuego con cargador extendido, lesionando al subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio. Un tercer uniformado pudo eludir el ataque.

Personal del OS-9 de la policía uniformada lo ubicó y fue detenido la mañana de este miércoles, imputado como autor de un triple homicidio frustrado contra carabineros en servicio.

Hay otro imputado de la causa que fue formalizado el martes como encubridor y quedó en prisión preventiva.

Con la colaboración de esas personas, Aedo pudo ocultarse en al menos cuatro inmuebles los días que estuvo prófugo.

“Estuvo cambiándose casi una casa por día hasta que finalmente logramos la ubicación del último homicidio en el cual estaba siendo resguardado por el último de las personas que lo encubrió y que fue detenido junto con él el día de ayer. Esta persona luego de cometer el delito se ocultó en un domicilio de la comuna del Espejo con una persona cercana y conocida que lo trasladó hasta la comuna de San Bernardo. En San Bernardo se mantuvo ese día. Posteriormente es trasladado hasta la comuna de La Pintana. Volvió posteriormente al día siguiente a la comuna de San Bernardo. Estuvo entre la comuna del Bosque y La Cisterna en otros domicilios que estamos desarrollando diligencias. Y finalmente se trasladó hasta un segundo domicilio en la comuna del Espejo distinto al inicial, donde finalmente fue detenido", detalló el fiscal Toledo.