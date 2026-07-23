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    Concierto de Gondwana y Quique Neira entra en cuenta regresiva: sólo queda el 40% de capacidad en cancha

    El histórico cantante se reunirá con su grupo en un único show en septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Lee aquí las coordenadas y las localidades que quedan.

    Por 
    Equipo de Culto

    Gondwana vuelve a la vida. Una de las agrupaciones emblemáticas de la música local a partir de los 90, capaz de expandir el reggae hacia terrenos populares que no se habían visto antes, se reunirán por única vez el 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ahí -después de 23 años en que Quique Neira se suma al músico I-Locks Labbé- recorrerán los hits más estelares de su carrera.

    Según sus organizadores, sólo queda el 40% de la capacidad de cancha. Con Pacífico Centro, Andes y la Galería totalmente vendidas, el histórico reencuentro agota rápidamente sus últimas ubicaciones en Pacífico Sur y de Cancha, cuya preventa estará disponible sólo hasta el 31 de julio en Puntoticket.

    Eso sí, el hito se gestó mucho antes.

    El pasado domingo 29 de marzo en Festival REC de Concepción, Gondwana recibió en el escenario a Quique Neira para interpretar Sentimiento Original y los más de 200 mil asistentes estallaron de emoción en vivo y en directo, mientras en televisión y redes sociales el reencuentro se volvió viral.

    El momento abrió el camino para un show junto a Quique Neira, la icónica voz y compositor de gran parte de los hits de la banda, quien declaró: “Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música. Así que, a Dios Todopoderoso toda la Gloria por permitirnos esta oportunidad y esta escena magnífica, de alguna manera es un pedacito de la historia de la música de Chile”.

    Sobre la esperada reunión, I-Locks reflexiona: “En este reencuentro personal, familiar que hemos tenido y al ver a un mundo convulsionado por guerras, odios y mucha violencia, nos motiva más aún a replicar lo que sucedió en REC... donde el cariño, la paz interior, la musicalidad, lo espiritual tocó los corazones de miles de personas, volviendo a encender esa llamita de esperanza, donde el amor es el camino para sanar y unir a las personas, creando una corriente tan positiva que colapsó las redes, pero de felicidad, como de buena nueva, de lo que siempre hemos querido que pase con nuestra música, ser un mensaje unificador tolerante y masivo y que como decía Bob Marley, ‘Una cosa buena de la música, es que cuando te golpea no sientes dolor’ (Trenchtown Rock)”.

    05 Mayo 2026 Quique Neira con I Locks Labbe de Gondwana Foto: Andres Perez Andres Perez

    Además, anuncian la presencia de un invitado internacional de primer nivel: Third World, banda de reggae fusión, surgida en la década de los 70 y será la primera vez que se presentarán en Chile, directo desde Jamaica, con un show especial en el que rinden homenaje a su fundador Stephen “Cat” Coore.

    En los controles, destaca la participación de Errol Brown y Jim “Lion” Fox, ambos ganadores de Grammys; Errol Brown, ingeniero de sonido de Bob Marley y pieza clave en el desarrollo del sonido roots reggae mundial, y Jim “Lion” Fox, reconocido por su trabajo discográfico en la escena internacional y pieza clave en la producción de los primeros tres discos de Gondwana junto a Dr. Dread.

    Las entradas están disponibles en Puntoticket desde $25.000 + cargo por servicio.

    Más sobre:GondwanaQuique NeiraI-Locks LabbéFestival RECEstadio Bicentenario de La FloridaMúsicaMúsica culto

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