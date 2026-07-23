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    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    El superintendente de Pensiones dijo que han recibido muchas sugerencias a la norma que está en consulta, y que se encuentran estudiando los comentarios para hacer ajustes al régimen, en temas como bandas, tracking error, los benchmark, o límites que se puedan simplificar.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Joaquín Cortez: “Este es el cambio más importante que ha tenido el régimen de inversión” de los fondos de pensiones MARIO TELLEZ

    Los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de AFP donde los afiliados al sistema de pensiones tienen invertidos los recursos para su jubilación, tienen los días contados. El 1 de abril de 2027 este sistema, que fue creado en 2002, será reemplazado por diez fondos generacionales, donde los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento, de acuerdo a lo estipulado en la reforma previsional de 2025.

    El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, en su primera presentación pública desde que asumió designado por el actual gobierno, se refirió a este asunto durante la presentación de la cuenta pública de la institución, y también respondió a la prensa algunas consultas posteriores sobre este mismo tema.

    Respecto de si van a hacer modificaciones al régimen de inversión, en el sentido de ampliar las bandas de premios y castigos, Cortez respondió: “Lo estamos estudiando. Hemos recibido muchos comentarios, muchas sugerencias. Como alguien dijo, este es el cambio más importante que ha tenido el régimen de inversión. Es más fuerte que el cambio del fondo único a los multifondos, porque además, hay un cierto cambio de paradigma. Así que creo que hay que escuchar bien todas las sugerencias”.

    MARIO TELLEZ

    Adicionalmente, enfatizó que “el periodo de transición es muy importante. Porque hay que ser muy cautos. La transición nos va a servir para hacer ajustes necesarios. Y ese proceso queremos atravesarlo con mucho cuidado”. Respecto de si tres años son suficientes para esta transición, indicó que creía que “es suficiente”.

    Consultado sobre en qué temas específicos están viendo que podrían hacerse ajustes, manifestó que básicamente en los importantes, como “los rangos, las bandas, el tracking error, los benchmarks, por ejemplo, límites que se pueden simplificar”.

    La Superintendencia de Pensiones definió que en el nuevo régimen el índice de referencia de la renta variable local será el Infoces, que básicamente replica al IGPA, y que se diferencia solo en que no incluye las acciones locales donde las AFP tienen prohibido invertir, como sus relacionadas o sus propios papeles. Respecto de si piensan mantener el Infoces como índice de referencia de renta variable local, señaló que “yo pienso mantenerlo. Pero estoy atento a cada sugerencia, la evaluamos, metemos los números, etcétera”.

    En cuanto a si todas estas definiciones podrían o no dificultar la entrada de nuevos actores a la industria de AFP, dijo que “es importante que no existan barreras de entrada para nuevos actores. Pero también hay que pensar que el problema de las barreras no es un problema de los sistemas de fondos generacionales, sino que esas barreras también existían en los multifondos”.

    Sobre si hay flexibilidad para ajustar esta propuesta, contestó que “dentro de la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad significa conversarlo con el Consejo Técnico de Inversiones; en lo que sea relevante, el Banco Central, Hacienda. Dentro de la institucionalidad, porque eso es lo que existe”.

    Y consultado respecto de si un mes es suficiente para hacer todos esos cambios, Cortez sostuvo que “vamos a tener que trabajar mucho”.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalReforma de pensionesJoaquín Cortez

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