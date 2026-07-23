Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición
Asimismo, la ministra de Desarrollo Social estuvo en la región, donde recibió una donación de más de 800 cargas de gas.
Aguas del Valle informó este jueves un nuevo balance sobre la recuperación del servicio de agua potable tras el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo.
Según la actualización entregada a las 12.00 horas, en el caso de Ovalle, la empresa señaló que retomó la producción de agua potable, permitiendo restablecer el abastecimiento en el 100% de los hogares. De acuerdo con la sanitaria, el suministro ya es completamente apto para uso, consumo y bebida.
Respecto de La Serena y Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró recuperar parte de sus fuentes subterráneas y habilitar una captación provisoria desde el río para aumentar la producción de agua en la planta de tratamiento. Gracias a esas medidas, la distribución se ha ido normalizando de manera progresiva durante la jornada.
La empresa precisó que los sectores que recuperaron el suministro desde la madrugada corresponden, en Coquimbo, a Rengo, El Santuario, Parte Alta, Peñuelas, Altos del Rosario, Cantera, Covico, parte de La Herradura y Baquedano. En La Serena, en tanto, ya cuentan con agua potable parte de la Avenida del Mar, Puertas del Mar y Caleta San Pedro.
La sanitaria indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y avanzando en la reposición del servicio en las zonas que aún permanecen sin abastecimiento.
Donaciones a los afectados
En el marco de su visita a la Región de Coquimbo para supervisar la respuesta del Estado frente al sistema frontal, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, recibió este jueves una donación de más de 800 cargas de gas y cilindros de parte de la empresa Abastible, aporte que permitirá reforzar el funcionamiento de residencias de la red de protección social y apoyar a comunidades afectadas por la emergencia en diversas regiones del país.
La donación considera la distribución de más de 800 cargas de gas y 22 cilindros en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Coquimbo, para apoyar a las comunidades afectadas por el sistema frontal, además de fortalecer el abastecimiento del Servicio de Protección de la Niñez, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), dependientes del Ministerio.
La distribución será de la siguiente forma:
- San Ramón: 10 cargas de gas de 11 kilos
- San Ignacio: 4 cargas de gas de 45 kilos
- Penco: 200 cargas de gas de 15 kilos;
- San Pedro de Melipilla: 20 cargas de gas y 10 cilindros;
- San Felipe: 50 cargas de gas de 15 kilos;
- Concón: 3 cargas de gas y 2 cilindros;
- Viña del Mar: 52 cargas de gas de 15 kilos;
- Comuna de Coquimbo: 200 cargas de gas de 15 kilos
- Comuna de La Serena: 200 cargas de gas de 15 kilos
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia: 109 cargas de gas de 15 kilos
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