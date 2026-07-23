SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición

    Asimismo, la ministra de Desarrollo Social estuvo en la región, donde recibió una donación de más de 800 cargas de gas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Aguas del Valle informó este jueves un nuevo balance sobre la recuperación del servicio de agua potable tras el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo.

    Según la actualización entregada a las 12.00 horas, en el caso de Ovalle, la empresa señaló que retomó la producción de agua potable, permitiendo restablecer el abastecimiento en el 100% de los hogares. De acuerdo con la sanitaria, el suministro ya es completamente apto para uso, consumo y bebida.

    Respecto de La Serena y Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró recuperar parte de sus fuentes subterráneas y habilitar una captación provisoria desde el río para aumentar la producción de agua en la planta de tratamiento. Gracias a esas medidas, la distribución se ha ido normalizando de manera progresiva durante la jornada.

    La empresa precisó que los sectores que recuperaron el suministro desde la madrugada corresponden, en Coquimbo, a Rengo, El Santuario, Parte Alta, Peñuelas, Altos del Rosario, Cantera, Covico, parte de La Herradura y Baquedano. En La Serena, en tanto, ya cuentan con agua potable parte de la Avenida del Mar, Puertas del Mar y Caleta San Pedro.

    La sanitaria indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y avanzando en la reposición del servicio en las zonas que aún permanecen sin abastecimiento.

    Donaciones a los afectados

    En el marco de su visita a la Región de Coquimbo para supervisar la respuesta del Estado frente al sistema frontal, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, recibió este jueves una donación de más de 800 cargas de gas y cilindros de parte de la empresa Abastible, aporte que permitirá reforzar el funcionamiento de residencias de la red de protección social y apoyar a comunidades afectadas por la emergencia en diversas regiones del país.

    La donación considera la distribución de más de 800 cargas de gas y 22 cilindros en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Coquimbo, para apoyar a las comunidades afectadas por el sistema frontal, además de fortalecer el abastecimiento del Servicio de Protección de la Niñez, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), dependientes del Ministerio.

    La distribución será de la siguiente forma:

    • San Ramón: 10 cargas de gas de 11 kilos
    • San Ignacio: 4 cargas de gas de 45 kilos
    • Penco: 200 cargas de gas de 15 kilos;
    • San Pedro de Melipilla: 20 cargas de gas y 10 cilindros;
    • San Felipe: 50 cargas de gas de 15 kilos;
    • Concón: 3 cargas de gas y 2 cilindros;
    • Viña del Mar: 52 cargas de gas de 15 kilos;
    • Comuna de Coquimbo: 200 cargas de gas de 15 kilos
    • Comuna de La Serena: 200 cargas de gas de 15 kilos
    • Ministerio de Desarrollo Social y Familia: 109 cargas de gas de 15 kilos
    Más sobre:PrecipitacionesLluviasCortes de AguaAguas del ValleGasDonación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial

    Lo más leído

    1.
    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    2.
    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    3.
    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    Karen Rojo comparecerá en forma remota a audiencia en que se definirá si sus años en Europa se abonan a su condena

    4.
    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    5.
    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    6.
    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Cardenal Chomali y proyecto “Escucha su corazón”: “En vez de mostrarle el latido a la mujer sería bueno que lo escuchara el médico”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial
    Chile

    Cuadernos de remoción por licencias: asociación de jueces activa ofensiva contra la Suprema y presenta amparo gremial

    Ministra Toledo defiende cuestionada norma ambiental de la megarreforma tras requerimiento al TC

    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”
    Negocios

    Quiroz y recursos para los municipios: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”

    Joaquín Cortez y nuevo régimen de inversión de las AFP: “Este es el cambio más importante que ha tenido”

    Gobierno anuncia veto para la prohibición del pago de interés sobre interés en la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana

    Competencia para Estados Unidos: Francia y Alemania preparan candidatura conjunta para el Mundial 2038

    Roberto Tobar lo informa a los clubes: las modificaciones reglamentarias del Mundial que se aplicarán al fútbol chileno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica
    Cultura y entretención

    El documental sobre Oasis se estrenará en el Festival de Venecia y ya tiene fecha para los cines de Latinoamérica

    Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

    Argos, la desgarradora historia del perro que esperó 20 años por Odiseo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”
    Mundo

    Marco Rubio carga contra el Tribunal Penal Internacional y acusa que está formado por “locos y chiflados”

    ¿Por qué Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a un pacto con Israel?

    Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”