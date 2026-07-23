Aguas del Valle por recuperación de suministro: Ovalle normaliza el servicio y La Serena-Coquimbo alcanza un 50% de reposición

Aguas del Valle informó este jueves un nuevo balance sobre la recuperación del servicio de agua potable tras el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo.

Según la actualización entregada a las 12.00 horas, en el caso de Ovalle, la empresa señaló que retomó la producción de agua potable, permitiendo restablecer el abastecimiento en el 100% de los hogares. De acuerdo con la sanitaria, el suministro ya es completamente apto para uso, consumo y bebida.

Respecto de La Serena y Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró recuperar parte de sus fuentes subterráneas y habilitar una captación provisoria desde el río para aumentar la producción de agua en la planta de tratamiento. Gracias a esas medidas, la distribución se ha ido normalizando de manera progresiva durante la jornada.

La empresa precisó que los sectores que recuperaron el suministro desde la madrugada corresponden, en Coquimbo, a Rengo, El Santuario, Parte Alta, Peñuelas, Altos del Rosario, Cantera, Covico, parte de La Herradura y Baquedano. En La Serena, en tanto, ya cuentan con agua potable parte de la Avenida del Mar, Puertas del Mar y Caleta San Pedro.

La sanitaria indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y avanzando en la reposición del servicio en las zonas que aún permanecen sin abastecimiento.

Donaciones a los afectados

En el marco de su visita a la Región de Coquimbo para supervisar la respuesta del Estado frente al sistema frontal, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, recibió este jueves una donación de más de 800 cargas de gas y cilindros de parte de la empresa Abastible, aporte que permitirá reforzar el funcionamiento de residencias de la red de protección social y apoyar a comunidades afectadas por la emergencia en diversas regiones del país.

La donación considera la distribución de más de 800 cargas de gas y 22 cilindros en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Coquimbo, para apoyar a las comunidades afectadas por el sistema frontal, además de fortalecer el abastecimiento del Servicio de Protección de la Niñez, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), dependientes del Ministerio.

La distribución será de la siguiente forma: