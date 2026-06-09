Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

Ricardo Arjona ya cuenta dos noches de éxito en Chile durante este 2026: 5 y 6 de junio ante dos repletos shows en el Movistar Arena. Este martes 9 será su tercer momento en el lugar, de un total de diez que capitalizará hasta el día 20 de este mismo mes.

Desde que apareció en el escenario, Ricardo Arjona fue recibido por un público que no dejó de cantar, emocionarse y acompañarlo en cada momento del espectáculo, desplegando piezas como El problema, Si el norte fuera el sur, Apnea, Dime que no, Acompáñame a estar solo, Cuando o Historia de taxi.

En la segunda velada, uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Ricardo Arjona se tomó unos minutos para reflexionar sobre la diversidad musical y la importancia de abrir espacios a nuevos talentos.

“Lo que sí me afecta un poco es el abandono de otros géneros, que muchos de nuestros muchachos crezcan con un solo género y abandonemos gente extraordinaria”, comentó el artista ante la ovación del público.

Fue entonces cuando presentó a Javi Flores, una joven cantante chilena descubierta interpretando canciones en las calles y bares de Santiago. “Encontramos a Javi Flores cantando en las calles de Santiago. Ella canta en bares y en la calle, y esta noche está aquí para cantar con nosotros”, expresó Arjona antes de invitarla al escenario.

“La aparición de la artista chilena fue recibida con una cerrada ovación y se convirtió en uno de los instantes más emocionantes de la jornada. El gesto de Arjona no solo permitió visibilizar un nuevo talento nacional frente a miles de personas, sino que también dejó un poderoso mensaje sobre la importancia de apoyar a las nuevas generaciones de músicos y mantener vivas todas las expresiones artísticas”, informó un comunicado de la productora Fenix Entertainment Group.

Con esta segunda función completamente agotada, Arjona continúa ampliando una marca histórica que hoy alcanza los 42 Movistar Arena sold out, consolidando una relación construida durante décadas y convirtiendo a Chile en una de las plazas más importantes de toda su trayectoria.