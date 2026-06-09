Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio
Revisa la lista de convenios disponibles en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.
Todos los meses se suelen activar o renovar los descuentos en bencina que ofrecen las estaciones de servicio, que permiten ahorrar pesos por litro en cada carga.
Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados, o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.
Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.
Descuentos en Copec
- Copec Pay: $10 de descuento por litro todos los días pagando con cuenta digital desde la app Copec.
- Caja Los Andes: $15 de descuento por litro todos los días pagando con la app Copec utilizando un cupón generado al ingresar en la web de Caja Los Andes.
- Rutpay: $100 de descuento por litro los martes escaneando el código QR desde la aplicación Rutpay de BancoEstado.
- Jumbo Prime: $100 de descuento por litro los lunes ingresando el código enviado por Jumbo Prime.
- Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro de combustible los lunes pagando con la tarjeta asociada a la aplicación.
- Itaú: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.
- Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
- Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
- Coopeuch: $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con tarjetas de crédito Coopeuch.
- Banco BCI: 7% de cashback de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope de $7.000.
- Tenpo: $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.
- Santander Consumer: $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al e-mail.
- Mach: descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank crédito a través de la app Copec.
- Bice: $100 de descuento todos los domingos pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app.
- Automóvil Club: $50 de descuento por litro los miércoles para socios conductores.
Descuentos en Shell
- Mercado Pago: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.
- Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.
- Banco de Chile: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile mediante la app Shell, con tope de una carga diaria de 70 litros y dos cargas mensuales.
- Tenpo: hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes a través de la app Shell, con máximo $4.000 por carga diaria y dos cargas mensuales.
- Scotiabank: hasta $200 por litro de combustible cada sábado pagando con Tarjeta de Crédito Visa Scotiabank a través de la app Shell, con tope de 50 litros en una carga diaria y cuatro cargas mensuales.
- Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.
- Banco Security: $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la app Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.
- Cumpleaños: los usuarios de la App Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.
Descuentos en Aramco
- Consorcio: descuento de $150 por litro los lunes pagando con Banco Consorcio mediante la app Aramco Estaciones. El tope por titular al mes es de $10.000.
- Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago, o digital mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $5.000 al mes.
- Banco Ripley: los miércoles se ofrece un descuento usando tarjeta de crédito o débito Banco Ripley física, a través de la app Aramco Estaciones, con $100 para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold, con tope de $8.000 al mes.
- ABC: los jueves se ofrece un descuento de $150 pagando con tarjeta de crédito ABC Visa o con la app Aramco Estaciones. El tope es de $10.000 al mes por titular.
- Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
- SBPay: todos los sábados se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay física o $150 de descuento por litro si se utiliza la aplicación Aramco Estaciones. Para clientes prime el beneficio también aplica los viernes, sábado y domingo. El tope es de $10.000 por titular al mes.
- Spin: $150 por litro de descuento cada domingo pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o a través de la app Aramco Estaciones en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes por titular.
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