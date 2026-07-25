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    Ataque israelí con drones en Sheikh Radwan deja un muerto y varios heridos en Gaza

    Fuentes médicas del Hospital Shifa informaron que las víctimas fueron alcanzadas en un sector ubicado al noroeste de la ciudad de Gaza. Durante la misma jornada también se registraron ataques en Al Saftawi y cerca del campamento de Nuseirat.

    Por 
    Felipe Rivera
    Ataque israelí con drones en Sheikh Radwan deja un muerto y varios heridos en Gaza. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    Una persona murió y varias resultaron heridas este sábado en un ataque israelí en el barrio de Sheikh Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas del Hospital Shifa, recinto al que fueron trasladadas las víctimas. Medios palestinos describieron el hecho como un ataque efectuado mediante un dron contra una bicicleta y peatones que se encontraban en el sector.

    Se identificó a la persona fallecida como Abdel-Nasser Al-Maqadma, jefe de la fuerza policial dirigida por Hamas el grupo islamista en el norte de la Franja, también era conocido como gobernador de esa zona del enclave.

    Hasta el momento, el Ejército israelí no ha entregado una declaración sobre el ataque ni sobre los demás hechos reportados durante la jornada.

    Ataque israelí con drones en Sheikh Radwan deja un muerto y varios heridos en Gaza. Imagen referencial.

    Previamente, una persona quedó gravemente herida en otro ataque israelí contra un vehículo estacionado frente a la sede de la Defensa Civil, en la zona de Al Saftawi, al norte de la ciudad de Gaza, de acuerdo con información proporcionada por el Hospital Shifa.

    Otro vehículo aéreo no tripulado alcanzó la zona de Al Sawarha, al oeste del campamento de Al Nuseirat, en el centro de la Franja. Dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Campaña belga, situado al oeste de Al Zawaida.

    Víctimas desde el alto el fuego

    La violencia se mantiene pese al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, que detuvo los combates a gran escala, pero no puso término a los ataques israelíes casi diarios ni a incidentes armados dentro de la Franja.

    Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde la entrada en vigor de la tregua han muerto 1.191 palestinos, otros 3.853 han resultado heridos y se han recuperado 803 cuerpos.

    El último informe disponible de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registraba, hasta el 22 de julio, 1.180 fallecidos y 3.810 heridos desde el anuncio del alto el fuego, cifras atribuidas al mismo organismo sanitario gazatí y anteriores a los ataques de este sábado.

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