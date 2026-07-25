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    La primera desde que es campeón: Lando Norris acaba con el dominio de Mercedes y se queda con la pole en Hungría

    El piloto de McLaren, actual monarca de la Fórmula 1, largará desde la primera plaza este domingo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lando Norris se quedó con la pole en Hungría. Foto: @McLarenF1 (X).

    McLaren, finalmente, llama a la puerta. El actual monarca de la Fórmula 1 acabó con la supremacía de Mercedes y se entrometió en la pelea con Ferrari en el Gran Premio de Hungría. Lando Norris dio el golpe y se quedó con la pole position en Hungaroring.

    El piloto británico se impuso tras recorrer los 4,381 kilómetros del circuito húngaro en una vuelta de 1:17.207.

    Norris le ganó la pulseada agónicamente a Lewis Hamilton, que fue apenas 0,012 segundos más lento. El heptacampeón estaba por conseguir la 105ª pole de su carrera, pero el de McLaren lo rebasó sobre el cierre. No obstante, el de Ferrari quedó en investigación por bloquear a Piastri. En tanto, Charles Leclerc cerró el podio.

    Por su parte, el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, largará desde el cuarto puesto después de verse obligado a frenar por culpa del Red Bull de Max Verstappen, que trompeó delante de él. Mientras que su compañero George Russel fue séptimo. Es la primera pole position de la temporada que no es ganada por Mercedes.

    Este domingo, a las 10 horas de Chile, el joven piloto italiano buscará continuar con su gran momento en la categoría reina del automovilismo, en desmedro de Norris, el actual monarca de la competición.

    Más sobre:Fórmula 1F1PolideportivoAutomovilismoMotorsportGran Premio de HungríaLando NorrisMcLarenMercedesLewis HamiltonFerrari

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