Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla

Pese a que comandaba con cierta holgura en la cima de la Fórmula 1, hacía un buen tiempo que Kimi Antonelli no se coronaba con un triunfo sobre el emparrillado. Puntualmente, el italiano no festejaba desde Mónaco, y había visto como los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc le recortaban distancia con victorias en Barcelona y Gran Bretaña, respectivamente.

Sin embargo, aquella sequía llegó a su fin durante este domingo. En el Gran Premio de Bélgica, el piloto de Mercedes dio un golpe de autoridad y demostró que está listo para seguir en lo más alto de la tabla del “Gran Circo”.

Antonelli recupera la confianza

Durante la prueba de clasificación que se llevó a cabo el sábado, Antonelli ya había dado cuenta de que estaba decidido a pisar fuerte sobre el circuito de Spa-Francorchamps. El boloñés arrancó ubicado desde el primer cajón y mantuvo la ventaja al momento de la largada, mientras los que venían por detrás intentaban adelantarlo a toda costa.

En esos intentos, de hecho, ocurrió un accidente que le sacó un rival de encima: en la primera vuelta, Hamilton impactó el monoplaza de George Russell y lo borró de la competencia anticipadamente. Así, con su compañero de escudería fuera, había una cosa menos por la que preocuparse.

El liderato de Kimi se mantuvo hasta la vuelta 21, ya que entró el Virtual Safety Car y Leclerc alcanzó a salir primero. Lando Norris, que irrumpió con su McLaren, también se metió en la contienda y alternaba el primer lugar. Pero no le iba a durar mucho.

Cuando Antonelli recuperó segundos, le dio caza al británico y lo superó con facilidad. A partir de la vuelta 26, ya era una lucha a dos bandas con Leclerc, que trataba de lidiar con la presión para mantener la primera plaza.

No obstante, el monegasco no iba a poder aguantar. Y es la que velocidad del Mercedes era intimidante. Al cabo de la 34, Antonelli le arrebató la cima y comenzó a pavimentar su triunfo en los bosques belgas: sacándole 1,9 segundos de diferencia al representante de Ferrari y 11 a Verstappen, que cerró el podio, el boloñés firmó su sexta victoria en la campaña (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica) y se escapó en la parte alta de la tabla de pilotos con 204 puntos.

Tras este golpe a la mesa por parte del hombre de Mercedes, los pilotos marchan rumbo a Hungría para la fecha que se celebrará entre el 24 y 26 de julio.