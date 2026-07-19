SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla

    El piloto de Mercedes extremó recursos para vencer al monegasco, que por varias vueltas estuvo como líder en el circuito de Spa-Francorchamps. Ahora, el italiano sumó su sexto triunfo de la temporada y sigue en lo más alto de la tabla.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Bélgica. Foto: F1/X.

    Pese a que comandaba con cierta holgura en la cima de la Fórmula 1, hacía un buen tiempo que Kimi Antonelli no se coronaba con un triunfo sobre el emparrillado. Puntualmente, el italiano no festejaba desde Mónaco, y había visto como los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc le recortaban distancia con victorias en Barcelona y Gran Bretaña, respectivamente.

    Sin embargo, aquella sequía llegó a su fin durante este domingo. En el Gran Premio de Bélgica, el piloto de Mercedes dio un golpe de autoridad y demostró que está listo para seguir en lo más alto de la tabla del “Gran Circo”.

    Antonelli recupera la confianza

    Durante la prueba de clasificación que se llevó a cabo el sábado, Antonelli ya había dado cuenta de que estaba decidido a pisar fuerte sobre el circuito de Spa-Francorchamps. El boloñés arrancó ubicado desde el primer cajón y mantuvo la ventaja al momento de la largada, mientras los que venían por detrás intentaban adelantarlo a toda costa.

    En esos intentos, de hecho, ocurrió un accidente que le sacó un rival de encima: en la primera vuelta, Hamilton impactó el monoplaza de George Russell y lo borró de la competencia anticipadamente. Así, con su compañero de escudería fuera, había una cosa menos por la que preocuparse.

    El liderato de Kimi se mantuvo hasta la vuelta 21, ya que entró el Virtual Safety Car y Leclerc alcanzó a salir primero. Lando Norris, que irrumpió con su McLaren, también se metió en la contienda y alternaba el primer lugar. Pero no le iba a durar mucho.

    Cuando Antonelli recuperó segundos, le dio caza al británico y lo superó con facilidad. A partir de la vuelta 26, ya era una lucha a dos bandas con Leclerc, que trataba de lidiar con la presión para mantener la primera plaza.

    No obstante, el monegasco no iba a poder aguantar. Y es la que velocidad del Mercedes era intimidante. Al cabo de la 34, Antonelli le arrebató la cima y comenzó a pavimentar su triunfo en los bosques belgas: sacándole 1,9 segundos de diferencia al representante de Ferrari y 11 a Verstappen, que cerró el podio, el boloñés firmó su sexta victoria en la campaña (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica) y se escapó en la parte alta de la tabla de pilotos con 204 puntos.

    Tras este golpe a la mesa por parte del hombre de Mercedes, los pilotos marchan rumbo a Hungría para la fecha que se celebrará entre el 24 y 26 de julio.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Kimi AntonelliGran Premio de BélgicaGP de BélgicaMercedesCharles LeclercFerrariLewis HamiltonGeorge RussellMax VerstappenRed BullAutomovilismoPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

    Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región

    Sistema frontal: Ripamonti oficia a la SEC por demoras en reposición de energía en Viña del Mar

    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    3.
    Figura de Francia apunta a sus compañeros tras caer ante Inglaterra: “Hubo comportamientos inaceptables en este partido”

    Figura de Francia apunta a sus compañeros tras caer ante Inglaterra: “Hubo comportamientos inaceptables en este partido”

    4.
    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    5.
    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    6.
    Ronaldo se la juega y elige a su favorito para quedarse con el Mundial: “España gana, y fácil”

    Ronaldo se la juega y elige a su favorito para quedarse con el Mundial: “España gana, y fácil”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso
    Chile

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

    Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

    Empleo de exportación: cuáles son los trabajos que el gobierno quiere promover en la megarreforma

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla
    El Deportivo

    Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla

    “Humillada, superada y destrozada”: las críticas a Francia por el rendimiento mostrado ante Inglaterra en el Mundial

    Ronaldo se la juega y elige a su favorito para quedarse con el Mundial: “España gana, y fácil”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada
    Mundo

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada

    Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua

    Ataque de misiles rusos deja un fallecido y cinco heridos en Kiev

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino