Se enciende la F1: Charles Leclerc aprovecha la desgracia de Antonelli y se corona en Silverstone

Charles Leclerc vuelve a la cima. El monegasco cerró un fin de semana brillante en Silverstone y se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña ante el descalabro de Kimi Antonelli. Golpe en la mesa de Ferrari.

El piloto nacido en el principado consiguió su primer triunfo de la temporada y el primero en la Fórmula 1 en un poco menos de dos años. No era campeón desde septiembre de 2024, en el GP de Austin.

Leclerc completó las 52 vueltas en Northampton en un tiempo de 01:27:11.335. Más atrás llegó el británico George Russell (Mercedes) y su compañero Lewis Hamilton.

Un intenso GP de Gran Bretaña

Previo a la carrera, la FIA confirmó un hito en Silverstone. El GP de Gran Bretaña registró la mayor asistencia de la historia de la Fórmula 1, con más de 564 mil personas durante el fin de semana.

En tanto, Antonelli largó desde la pole por delante de los Ferrari, comenzando como el gran favorito para quedarse con la victoria. Venía de ganar todas las competencias en las que salió desde la primera plaza. Su racha se acabaría.

La escudería del Cavallino Rampante no se lo pondría sencillo. Tras una malísima salida, Ambos lo rebasaron y Leclerc se instaló como líder. Por su parte, Hamilton terminó siendo sancionado con cinco segundos por salir anticipadamente.

Algo más atrás también hubo una pelea entre los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar. El neerlandés comenzó a hacer gala de su jerarquía y sobrepasó a su compañero, aunque tampoco tendría la mejor de sus jornadas.

En la vuelta 11, Antonelli realizó una gran maniobra para superar a Hamilton. El joven piloto italiano se decidió en perseguir a Leclerc. Sería una disputa de dos.

Todo ocurría mientras más atrás había movimiento. Hammer y Russell intercambiaron constantemente posiciones y parecían competir por el podio, pero Verstappen algo tenía que decir. El neerlandés, que largó séptimo, tenía un ritmo demoledor. Poco a poco fue dejando atrás rivales para instalarse como tercero. Sería otra batalla, aunque el de Mercedes fue cediendo terreno tras sufrir un pinchazo.

En la vuelta 35, Antonelli ingresó a boxes para poner neumáticos duros. A falta de 16 giros, salió con una diferencia de más de 7 segundos con Leclerc.

Sin embargo, no sería la disputa esperada. Unas vueltas Hülkenberg se quedó tirado en la salida del pitlane, provocando un Virtual Safety Car. Para remate, el italiano sufrió problemas mecánicos y debió volver a ingresar a boxes. Antonelli parecía abandonar al no descubrir su problema, pero decidió continuar con la carrera, al menos para puntuar. Tampoco pudo hacerlo debido a una sanción y desistió en su esforzada intención sobre el cierre.

Fue una definición tranquila para Leclerc, que se quedó con el primer puesto sin complicaciones. No así para Verstappen, que parecía encaminarse al podio, pero terminó sufriendo el descontrol de su Red Bull por un problema en el alerón trasero. Su monoplaza se salió de la pista y debió abandonar a falta de cuatro vueltas. Una tragedia para el tetracampeón.

El Safety Car volvió a remecer todo, ya que Russell terminó superando a Hamilton, que decidió parar para aprovecharlo. Y como la carrera no se reanudó, terminó siendo definitorio. Fue un cierre plano, lejos de lo esperado. El monegasco fue campeón en Silverstone, el de Mercedes terminó segundo y el heptacampeón cerró el podio.

Con este resultado, Antonelli perdió terreno en la pelea por el campeonato de la F1. El italiano suma 179 unidades, mientras es acechado por las 154 de Russell. Más atrás aparece Hamilton 147 puntos, mientras que Leclerc 108 arremetió al cuarto puesto.