Zelenski destaca el “refuerzo histórico” que supone la adquisición de 16 cazas Gripen suecos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha puesto este domingo en valor el “refuerzo histórico” que supone la compra de 16 aviones de combate Gripen de fabricación sueca.

“Es un refuerzo histórico de nuestra aviación de combate y una colaboración económica clave entre Ucrania y Suecia en el ámbito de la seguridad”, ha destacado Zelenski durante una llamada con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, según publica la Presidencia ucraniana.

Zelenski ha resaltado que ya se está trabajando para que toda la infraestructura, entrenamiento y despliegue operativo de estos cazas suecos esté listo para 2027, cuando está previsto que lleguen los primeros cazas cedidos por Estocolmo.

En virtud del acuerdo, la entrega de los 16 aviones Gripen E comprados no comenzará hasta principios de 2029, si bien Kiev recibirá ya en 2027 otros 16 del modelo Gripen C/D en forma de ayuda militar.

El mandatario ucraniano ha aprovechado para agradecer a Kristersson el “apoyo y clara postura” en “la guerra de Rusia contra Ucrania y contra los ucranianos”.

Además, Zelenski ha destacado que Rusia “está poniendo todos los huevos en la cesta de los ataques con misiles balísticos, los ataques combinados y los shahed de propulsión” y ha destacado por ello la importancia de mejorar la defensa y “privar a Rusia de esta capacidad para prolongar la guerra”.