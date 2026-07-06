“Deslealtad institucional”: oposición acusa al Ejecutivo de negociar temas de Medio Ambiente con legisladores de otras comisiones

El senador del PS y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Alfonso de Urresti

Desde las 12:30 horas de este lunes se inició la discusión particular de la megarreforma al interior de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

El inicio de la instancia contará con la presentación de diversas instituciones como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Greenpeace, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entre otras.

Por otro lado, hasta las 20:00 horas de este lunes se extenderá el plazo para ingresar indicaciones al interior de la Comisión de Medio Ambiente.

Sin contar con la presencia durante la primera sesión de la mañana, entre las 12:30 y 15:30, de los ministros de Hacienda y Medioambiente, que se excusaron previamente, los senadores representantes de la oposición al interior de esta instancia acusaron que desde el gobierno estarían negociando temas relativos a la Comisión de Medio Ambiente con senadores de otras comisiones.

“Hemos sabido de forma directa de conversaciones que ha tenido el Ministerio , la señora ministra, con algunos senadores de otras comisiones que tienen que ver con otros temas y no con Medio Ambiente”, comenzó explicando Ricardo Celis (PPD).

A lo que añadió: “Nosotros hemos tenido una muy buena disposición a dialogar y a conversar distintos temas. Yo creo que si quieren hacer modificaciones o si quieren tener una conversación respecto al tema que tiene que ver con la megarreforma en los temas medioambientales, me parece que lo prudente y oportuno es que conversen con quienes estamos aquí en la comisión primero”.

En la misma línea, Alfonso de Urresti (PS) acusó que era algo “poco leal” negociar temas relacionados a Medioambiente con parlamentarios de otras comisiones.

“Eso se llama deslealtad institucional con todas sus letras. Yo entiendo que el ministro Quiroz no tiene experiencia con el parlamento y por sus palabras y sus formas de relacionarse creo que de manera bastante poco feliz con el parlamento”, comenzó explicando de Urresti.

“Pero no podemos permitir presidente, y por eso mi crítica política sumada a la que ha hecho el senador Celis, que la discusión que nosotros dábamos, las indicaciones que estamos trabajando, los equipos técnicos con los cuales hemos trabajado, las mesas técnicas a las cuales hemos hecho, de gobierno y oposición, terminen simplemente nosotros enterándonos que el ministro de Hacienda quiere conversar con dos o tres senadores temas de medio ambiente. Eso es deslealtad”, añadió al respecto.