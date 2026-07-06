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    Política

    ¿Se acabarán las críticas? Participación de Matthei en mesa de trabajo UDI entusiasma al partido con cambio de tono frente a Kast

    La exministra del Trabajo llegó hasta una instancia organizada por la diputada Constanza Hube para enfrentar la crisis de empleo. En el gremialismo, donde ella milita, creen que es una buena señal, que contrasta con lo crítica que ha sido con el gobierno.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    15 Octubre 2025 Entrevista a Evelyn Matthei, candidata presidencial. Foto: Andres Perez Andres Perez

    A las 8.30 horas de esta mañana, en la sede de la UDI, comenzó a sesionar la mesa “Más trabajo para Chile”. Una instancia organizada por la diputada y vicepresidenta de la colectividad Constanza Hube, que congregó a especialistas y exautoridades vinculadas al ámbito laboral. Entre ellas, hubo una que se robó el protagonismo: Evelyn Matthei, quien resultó quinta en la elección presidencial del año pasado.

    Ella, quien es militante UDI, se ha diferenciado del resto de su colectividad por mantener un tono crítico de la administración del Presidente José Antonio Kast. Sin ir más lejos, hace unas semanas cuestionó que él llegó sin un plan de seguridad a La Moneda y acusó que había un veto por parte de la administración en contra de quienes respaldaron su fallida candidatura.

    La exjefa comunal de Providencia se sentó entre el diputado Jaime Coloma y la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quien, como ella, fue ministra del Trabajo durante la primera administración de Sebastián Piñera.

    De la mesa, además, participaron el presidente y el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente; el senador Gustavo Sanhueza, los diputados Flor Weisse, Jaime Coloma, Mario Olavarría y Ricardo Neumann; junto a expertos como Felipe García Huidobro (Fundación Jaime Guzmán) y Pablo Eguiguren (Libertad y Desarrollo). También exministros como Patricio Melero, Nicolás Monckeberg, Juan Andrés Fontaine y Felipe Larraín.

    La idea del espacio es generar una propuesta para enfrentar la crisis laborar que enfrenta el país, con un desempleo que llega al 9,4%.

    En la UDI transmiten que Matthei fue una invitada más de la instancia, convocada para compartir su experiencia sobre los temas que ahí se abordaron. Sin embargo, el acercamiento no deja de ser significativo y sorprendió a varios en el sector. Sobre todo, al tener en cuenta que desde la colectividad que encabeza Ramírez han debido tomar distancia de ella y sus críticas al gobierno de Kast.

    Por ejemplo, en entrevista con radio Biobío, el senador y extimonel Javier Macaya planteó que “en sus críticas, Matthei no representa a la UDI”. Antes de eso, el diputado Ricardo Neumann sostuvo que “la UDI no es Evelyn Matthei. Lo que dice una excandidata, que respetamos mucho, en ningún caso afecta que la UDI cumpla su rol de ancla en la consolidación de una derecha amplia”.

    La presencia de Matthei en esta jornada es vista con buenos ojos en la UDI. Piensan que puede ser un primer paso para comenzar a aportar con propuestas al gobierno de Kast en lugar de solo criticar públicamente, como lo ha hecho hasta ahora.

    Para la colectividad esto es relevante debido a que se han propuesto instalarse como el partido más leal a Kast dentro del oficialismo. En ese sentido, las críticas de Matthei se han transformado en un dolor de cabeza. Por lo mismo, este acercamiento de ella al partido, y su voluntad de trabajar en ideas, es algo que esperanza a la dirigencia de la colectividad.

    Con respecto a la propuesta, la diputada Hube explicó que “buscamos incentivar las concesiones para que haya más trabajo, capacitación de mujeres en trabajos que quizás no puedan ser tan tradicionales y también mirar cómo aumentan los costos laborales; la provisión que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas en término de la judicialización constante que hay en temas laborales”.

    Más allá de Matthei, la mesa de trabajo se da en medio de conversaciones por la interna de la UDI. La organizadora del espacio, la diputada Hube, ha sonado como una posible carta para competir por la presidencia de la colectividad. Sin embargo, en su entorno desestiman esa posibilidad y afirman que su esfuerzo está puesto en que su generación, la sub 40, quede bien representada en la lista de consenso que encabezará el diputado Jorge Alessandri, en compañía de Pablo Longueira como secretario general.

    Aunque en el partido no descartan que pueda existir competencia, se comenta que, de ser así, se trataría de una lista testimonial, que permita que la militancia participe de un proceso eleccionario que de todas formas culminaría con Alessandri como sucesor de Ramírez.

    En todo caso, en parte de la generación sub 40 del partido reconocen que no se han sentido cómodos con figuras como Longueira y también el exministro Víctor Pérez -quien ha sido crítico de la actual directiva-, por lo que esperan que más adelante se pueda abrir una conversación para llegar a un acuerdo en torno a la futura directiva del partido. Ese paso, de hecho, se debería empezar a dar esta semana en una reunión que el exministro de Economía sostendrá con la bancada de diputados.

    Más sobre:PolíticaUDILa Tercera PMEvelyn MattheiChile VamosJosé Antonio KastPresidente Kast

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