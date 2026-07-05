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    Política

    Carmona critica posible indulto a Carabineros: “Hay leyes para que todas y todos las cumplamos, incluyendo los aparatos policiales”

    El presidente del Partido Comunista, además cuestionó la acusación constitucional contra el exministro Grau señalando que "no son para vendetas".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este domingo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó un posible indulto a Carabineros condenados en el marco del estallido Social.

    En conversación con Radio Nuevo Mundo, es que Carmona sostuvo que “creo que hay leyes para que todas y todos las cumplamos, incluyendo los aparatos policiales”.

    Asimismo, añadió, “quien define si se falta o no se falta al respeto a los derechos humanos son los tribunales. No es el Partido Comunista, pero tampoco es el equipo de Gobierno, ni tampoco es un aparato especial que tengan las policías. Son los tribunales”, enfatizando que “son ellos los que han sancionado y han dicho que esto superó la función misma de policía”.

    Al momento de abordar el tema, Carmona también se refirió al tema de seguridad señalando que “esto lo estoy diciendo pensando que incluso nosotros, ya lo dijimos, estamos disponibles para discutir que crezca el personal vinculado al tema policial”.

    “Es una de las formas, de las medidas más serias, en comparación con los que claman que salgan los militares a la calle, para que se amplíe la fuerza policial para que dé abasto de tanta demanda”, agregó.

    En la misma línea, planteó que el fortalecimiento de las policías debe hacerse mediante, mayor tecnología y capacitación apuntando que el Estado de Chile “no puede perder la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.

    Acusación constitucional contra el exministro Grau

    En la ocasión, el presidente del Partido Comunista también abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que “yo creo que este plan tenía vínculo hacia la Presidencia de la República”.

    “Fueron con todo sabiendo que todos los analistas y todos los asesores jurídicos indicaban que esto no daba en lugar. Si las acusaciones constitucionales no son para vendettas, no son para hacer políticas proselitistas, son un recurso de Estado, de institucionalidad de Estado”, agregó.

    En la misma línea apuntó que “ellos aprovechando el convenio que tuvieron con el Partido La Gente, imaginaron que una votación holgada en la Cámara de Diputados, como lo lograron, sin exigirse mayormente, iba a ser ratificada en el Senado. Afortunadamente en el Senado la política tiene un poquito más de madurez”.

    A su vez, respecto al rechazo apuntó que “está demostrando una tremenda equivocación política, o sea, un error, un fracaso, un revés político”.

    “Se da a nivel de los parlamentarios del Partido Republicano y de Social-Cristiano, se da en directo hilo con la moneda con el presidente de la República. Claro, él no hizo porque no puede firmar una acusación, pero es su sector”, agregó.

    En la ocasión, también cuestionó al Presidente José Antonio Kast, señalando que “Él pudo haber aconsejado”, y que “se fabricaron un revés político”.

    Más sobre:Lautaro CarmonaIndultoPartido ComunistaAcusación Constitucional

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