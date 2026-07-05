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    Con Maximiliano Guerrero a la cabeza: la U sufre para vencer a Santiago Wanderers y se encumbra en la Copa Chile

    Con un doblete del extremo, los estudiantiles vencieron a los caturros por 3-2 y retomaron el liderato del Grupo D del torneo. Javier Altamirano anotó el otro tanto azul, mientras que Marcos Camarda descontó en dos oportunidades para los locales.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria de la U ante Santiago Wanderers. Foto: Photosport.

    Universidad de Chile dio vuelta la página tras caer ante Unión La Calera. Los azules sufrió más de la cuenta para imponerse en su visita ante un combativo Santiago Wanderers. Fue un 3-2 en Valparaíso que le permite liderar el Grupo D en la Copa Chile. Suma ocho unidades a falta de una jornada, contra las ocho de los cementeros.

    Los estudiantiles llegaron al Elías Figueroa con el objetivo de no ceder terreno en la pelea en su zona en el tradicional certamen criollo. Tenían la obligación de ganar para seguir con la primera opción de clasificar.

    Como ha sido costumbre en la temporada, el equipo de Fernando Gago sufrió por las numerosas ausencias. Las lesiones y bajas han sido la tónica del opaco año azul. Eso sí, contó con el retorno de Fabián Hormazábal.

    Cuando el seleccionado nacional parecía ser un reemplazante de Marcelo Morales a pie cambiado, la situación estuvo lejos de ser así. Gago jugó sin marcador izquierdo y ubicó a Ignacio Vásquez a hacer la banda, aunque con más compromiso ofensivo. Su planificación estuvo más centrada a poblar el mediocampo y con Tamayo como stopper por esa zona, transitando como lateral por momentos.

    Triunfo clave para la clasificación

    La primera clara fue para los caturros, en el 9′, luego de un error de Castellón en la salida tras un comprometedor pase a Barrera. Portilla recuperó, pero perdió el mano a mano con el portero. Fue un aviso ante la desconcentración de los azules.

    No obstante, la apertura de la cuenta llegó por parte de la visita. Vásquez desbordó por la izquierda y sacó un centro que conectó Maximiliano Guerrero (12′).

    Los azules intentaron imponer su juego con algo de éxito, pero los locales supieron como responder mediante transiciones rápidas. En el 29′ vino el empate tras un tiro de esquina que no era. Marcos Camarda se elevó para conectar de cabeza e igualar el encuentro. La pelota parada fue una complicación para los azules, que se vieron incómodos por varios pasajes.

    Tamayo se vio obligado a salir excesivamente a la banda para marcar a Vera, quien causó estragos. El venezolano sufrió bastante inquietud ante la necesidad de cubrir la zona debido a la ausencia de un especialista. No lo pasó bien.

    Cuando la U más sufría y Wanderers parecía merecer algo más que el empate, vino el golpe azul. Tras una serie de aproximaciones caturras, los estudiantiles lograron despejar. Un pelotazo largo de Tamayo con destino a Guerrero terminó en gol. El extremo controló, eludió a un defensor y definió con gran calidad ante una salida precipitada del debutante portero Terrazas.

    Los azules se fueron en ventaja a vestuarios, donde Lucero no retornó por precaución. En su reemplazo ingresó Javier Altamirano (54′), que tuvo un impacto inmediato. Tamayo, que fue protagonista, habilitó a Vásquez en una de sus pocas pasadas ofensivas. Este jugó con el zurdo, que controló y sacó un potente remate para anotar el tercero.

    En nada, los caturros se vieron muy por debajo en el marcador y debieron remar desde atrás. Aún así, no se rindieron. Gago realizó una serie de sustituciones y los azules terminaron con una línea de tres compuesta por Fernández, Tamayo y Vargas. En tanto, los locales aprovecharon una nueva desatención de la zaga para el doblete de Camarda (72’).

    Fue un cierre apretado, pero pese a los intentos locales y el sufrimiento azul, la U terminó imponiendo su jerarquía y sostuvo el resultado para quedarse con tres puntos cruciales.

    Con esta victoria, Universidad de Chile escaló a la primera posición del Grupo D de la Copa Chile, con diez unidades, y cerrará ante Unión San Felipe. Dos más abajo se encuentra Unión La Calera, que buscará la épica ante Wanderers.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCopa ChileUniversidad de ChileLa USantiago Wanderers

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