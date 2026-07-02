Unión La Calera tiene el antídoto: cementeros vuelven a sorprender a la U y vencen por la cuenta mínima en el Nacional

Unión La Calera lo volvió a hacer. El equipo de la Región de Valparaíso hizo un planteamiento ordenado, dio el golpe en el momento preciso y sorprendió al anfitrión Universidad de Chile, al cual derrotó por la cuenta mínima por la Copa Chile. Triunfo que permite a los cementeros alcanzar a su rival, ambos con 7 puntos en el Grupo D del torneo.

Los universitarios llegaron al Nacional con la firme convicción de derribar a los cementeros, equipo al cual no pudieron doblegar en las cuatro presentaciones anteriores durante esta temporada, en todas las competiciones.

En el regreso del técnico Fernando Gago al borde del campo azul, el planteamiento de los locales prometía un fútbol más ofensivo, sobre todo, con la presencia de Ignacio Vásquez, Agustín Arce y Javier Altamirano en la creación, además de Juan Manuel Lucero en punta.

Sin embargo, los dirigidos de Martín Cicotello demostraron que tienen el antídoto para contrarrestar el ímpetu de la U. Una línea de tres en el fondo, que la mayoría de las veces se transformó en cinco, supieron mantener a raya a los anfitriones con bloque bajo. Cortaron los circuitos y entorpecieron los avances azules que no lograban profundidad.

Después de la media hora, la escuadra estudiantil encontró un poco más de claridad, principalmente en los pies del Nacho Vásquez, quien intentó por ambas orillas. A los 30’, desbordó en la derecha, pero su pase sobró a Arce en el segundo palo.

Más cerca del final, el mismo jugador se creó las más claras de la primera mitad. A los 40’, intentó un derechazo con mucha intención que se fue cerca de un ángulo. En la siguiente, se cambió de orilla para lograr un remate cruzado que se fue por muy poco.

Invictos

Pero los caleranos dieron el primer golpe, bien temprano en el tiempo complementario. A los 48 minutos, un nuevo desborde de Martína Hiriart en el costado diestro le permitió sacar una habilitación precisa, la misma que Francisco Pozzo convirtió en el 1-0, en el segundo palo.

Entonces, el partido se abrió. Universidad de Chile se vio obligado a adelantar sus líneas y dejó algunos espacios en el fondo que la visita intentó explotar. Pasada la hora de partido, tras un rápido contragolpe, Matías Campos Toro estuvo cerca de sentenciar el duelo, pero su remate fue trabado en último momento por la zaga azul.

La más clara de los universitarios se produjo a los 67’, con polémica incluida. Lucero habilitó a Vicente Ramírez y este definió ante el portero Nicolás Avellaneda, quien controló en doble instancia. Cuando impactó la pelota, fue derribado por un zaguero cementero, pero no fue advertido como penal por el árbitro Diego Flores. En una instancia de la Copa Chile en la que no hay VAR.

En el final del partido, los estudiantiles metieron a la visita contra su arco, pero no contaron con la puntería necesaria para conseguir su primera victoria ante este rival en 2026, después de cinco partidos.