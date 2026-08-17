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    Colombia rebaja a casi 287 los muertos y eleva a cerca de 4.150 los heridos por el terremoto

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este balance, y también consigna un alza de 143 a 194 en el número de personas dadas por desaparecidas.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Edificio derrumbado en Manizales, Colombia. Foto: archivo

    Las autoridades de Colombia han vuelto a rebajar este domingo a 287 la cifra de muertos por el terremoto que sacudió el noroeste del país el pasado lunes, así como también se elevó a 4.147 la de personas heridas, frente al dato de 289 víctimas mortales y 3.937 heridos dado a conocer en el balance anterior.

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este balance, que también revisa al alza el número de personas dadas por desaparecidas de 143 a 194.

    Asimismo, se registró un “aumento considerable” en el saldo de daños tras nuevos reportes emitidos por el departamento del Tolima, en el centro-oeste del país, y debido a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.

    De ese modo, la UNGRD, que cifra en 472 los municipios afectados y en 185.996 las personas damnificadas por el devastador terremoto, confirmó que hay 127.608 viviendas que se encuentran averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

    A ello se suman 304 centros de salud, 3.207 centros educativos, 4.059 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, trece puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados.

    Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó un total de 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores de edad.

    Más sobre:TerremotoColombiaUNGRDMundo

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