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    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Senapred mantiene en Alerta Amarilla a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Antofagasta, por su parte, permanece con una Alerta Temprana Preventiva desde el 3 de agosto.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Ante la situación climática que afecta a diferentes zonas del norte grande y chico del país, ciertos sectores ya han determinado suspender las clases para estos próximos lunes 17 y martes 18 de agosto.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de la cordillera costa y el litoral de Antofagasta. Este evento está fijado a partir de la tarde del lunes hasta la madrugada del miércoles.

    La DMC también alertó por la llegada de nevadas moderadas a fuertes en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, desde la mañana del 17 de agosto hasta la mañana del 18 del mismo mes.

    Otra alerta del organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), anunció la llegada de viento moderado a fuerte en zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Este evento inició durante la tarde del sábado 15 de agosto, y se extenderá hasta la noche del martes 18.

    Arica y Parinacota

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) fijó una Alerta Amarilla por evento meteorológico para la Región de Arica y Parinacota.

    Así, desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chinchorro confirmaron la suspensión de clases para el lunes 17 y martes 18 de agosto, en toda la provincia de Parinacota.

    “Estas medidas se adoptan de manera preventiva ante el pronóstico de precipitaciones y nieve informado por Senapred”, explicaron.

    Tarapacá

    Al cierre de esta nota, no se han informado suspensiones de clases en la Región de Tarapacá, que también mantiene una Alerta Amarilla por evento meteorológico.

    Antofagasta

    Tras un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, la Municipalidad de Antofagasta anunció la suspensión de clases para el día lunes y martes en establecimientos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

    El objetivo de la medida es resguardar la seguridad de los alumnos, los apoderados y los docentes, además de “contribuir a que haya menos desplazamiento”, explicó el alcalde, Sacha Razmilic.

    La Región de Antofagasta se encuentra con una Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico, vigente desde el 3 de agosto.

    “Una de nuestras principales preocupaciones es que con la lluvia vamos a tener calles anegadas, semáforos apagados y mucha acumulación de agua, lo que va a hacer más riesgoso el desplazamiento por la ciudad”, desarrolló el edil.

    En esta misma línea, las autoridades también determinaron suspender las atenciones de público de la Municipalidad por los mismos días.

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte? JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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