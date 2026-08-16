SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    04:57 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 56 km al sur de Mina Collahuasi y a una profundidad de 121 km.

    02:24 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 44 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 123 km.

    00:21 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 78 km al este de Socaire y a una profundidad de 224 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países

    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    ¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile? La fecha exacta para cambiar la hora

    4.
    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    5.
    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar
    Negocios

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar

    El puzle político tras la nueva batalla del gobierno para eliminar la rigidez del empleo público

    Kenneth Rogoff y baja de impuesto a empresas: “Tiene mucho sentido (...) Chile necesita ser competitivo”

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”
    El Deportivo

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17

    Con Alexis como el invitado estelar y el retorno de Thomas Gillier: Montreal estira su mala racha en la MLS

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países
    Mundo

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países

    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    La caída del apoyo joven a Milei: el desencanto que puede complicar su reelección

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta