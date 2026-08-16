SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Bicrim Cerrillos incautaron 1.002,5 gramos de cannabis, $205 mil en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo. Según la policía, un departamento era utilizado para el acopio y venta de la droga.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Bicrim Cerrillos detuvieron a cuatro personas extranjeras de nacionalidad colombiana en el marco de una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas en el sector denominado Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central.

    De acuerdo con los antecedentes entregados, los detenidos se dedicaban a la venta de cannabis. El subprefecto Eduardo Valverde señaló que “se estableció por medio de análisis criminal y georreferenciación del lugar, que estos blancos de investigación se dedican a la venta de sustancias ilícitas, logrando acreditar que mantienen un departamento utilizado para el acopio y venta de éstas, el cual está inserto en la comuna de Estación Central”.

    Según explicó Valverde, detectives de MT-0, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, ingresaron al punto de venta de droga, donde detuvieron a los integrantes de la estructura e incautaron cannabis que se encontraba destinada a su distribución y venta.

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Respecto de la droga decomisada, se informó la incautación de 1.002,5 gramos de cannabis, equivalentes a 1.002,5 dosis y avaluados en $5.012.500. Además, se incautaron $205.000 en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia modelo Rio 5.

    El subprefecto explicó que el inmueble correspondía a un departamento utilizado para mantener la droga. “Sí, efectivamente, este inmueble mantenía en acopio y también en elaboración, en dosificación y pesaje para que esta droga, el cannabis, fuera comercializada en este mismo sector residencial de la comuna de Estación Central, reconocido como Pequeña Caracas”, señaló.

    En su vocería, Valverde indicó además que los integrantes de la estructura eran de nacionalidad colombiana y se encontraban en situación migratoria irregular.

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central
    Más sobre:PDIPolicialDetenidosPequeña CaracasEstación CentralTráfico de Drogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países

    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar

    Lo más leído

    1.
    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    2.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    3.
    Las primeras esquirlas del Decreto 333 en Salud

    Las primeras esquirlas del Decreto 333 en Salud

    4.
    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    5.
    Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule

    Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule

    6.
    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 16 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar
    Negocios

    El incierto futuro del casino más emblemático de todos: Viña del Mar

    El puzle político tras la nueva batalla del gobierno para eliminar la rigidez del empleo público

    Kenneth Rogoff y baja de impuesto a empresas: “Tiene mucho sentido (...) Chile necesita ser competitivo”

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17
    El Deportivo

    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17

    Con Alexis como el invitado estelar y el retorno de Thomas Gillier: Montreal estira su mala racha en la MLS

    En pleno entretiempo: Alexis Sánchez es presentado como flamante refuerzo del Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países
    Mundo

    Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países

    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    El terremoto de Colombia: la primera gran prueba para De la Espriella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta