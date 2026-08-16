Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Bicrim Cerrillos detuvieron a cuatro personas extranjeras de nacionalidad colombiana en el marco de una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas en el sector denominado Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con los antecedentes entregados, los detenidos se dedicaban a la venta de cannabis. El subprefecto Eduardo Valverde señaló que “se estableció por medio de análisis criminal y georreferenciación del lugar, que estos blancos de investigación se dedican a la venta de sustancias ilícitas, logrando acreditar que mantienen un departamento utilizado para el acopio y venta de éstas, el cual está inserto en la comuna de Estación Central”.

Según explicó Valverde, detectives de MT-0, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, ingresaron al punto de venta de droga, donde detuvieron a los integrantes de la estructura e incautaron cannabis que se encontraba destinada a su distribución y venta.

PDI detiene a cuatro ciudadanos colombianos por tráfico de drogas en sector Pequeña Caracas de Estación Central

Respecto de la droga decomisada, se informó la incautación de 1.002,5 gramos de cannabis, equivalentes a 1.002,5 dosis y avaluados en $5.012.500. Además, se incautaron $205.000 en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia modelo Rio 5.

El subprefecto explicó que el inmueble correspondía a un departamento utilizado para mantener la droga. “Sí, efectivamente, este inmueble mantenía en acopio y también en elaboración, en dosificación y pesaje para que esta droga, el cannabis, fuera comercializada en este mismo sector residencial de la comuna de Estación Central, reconocido como Pequeña Caracas”, señaló.

En su vocería, Valverde indicó además que los integrantes de la estructura eran de nacionalidad colombiana y se encontraban en situación migratoria irregular.