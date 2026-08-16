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    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming

    Los clubes se miden por la definición de la Community Shield.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming. Foto: @ManCity (X).

    Este fin de semana cuenta con el partido del Arsenal contra el Manchester City, donde los gigantes ingleses se miden por la Community Shield.

    La Supercopa enfrenta al actual campeón de la Premier League con el ganador de la FA Cup, respectivamente, en el marco de la definición del primer título de la temporada.

    Cuándo juega Arsenal vs. Manchester City

    El partido de Arsenal contra el Manchester City es este domingo 16 de agosto a las 10:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se trasladan hasta el Principality Stadium del Reino Unido.

    Dónde ver a Arsenal vs. Manchester City

    El partido del Arsenal contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    La definición de la Community Shield también va de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCommunity ShieldArsenalManchester CityMan CityArsenal - Manchester CityArsenal vs Manchester CityManchester City - ArsenalManchester City vs ArsenalDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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