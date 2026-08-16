Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming. Foto: @ManCity (X).

Este fin de semana cuenta con el partido del Arsenal contra el Manchester City, donde los gigantes ingleses se miden por la Community Shield.

La Supercopa enfrenta al actual campeón de la Premier League con el ganador de la FA Cup, respectivamente, en el marco de la definición del primer título de la temporada.

Cuándo juega Arsenal vs. Manchester City

El partido de Arsenal contra el Manchester City es este domingo 16 de agosto a las 10:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se trasladan hasta el Principality Stadium del Reino Unido.

Dónde ver a Arsenal vs. Manchester City

El partido del Arsenal contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

La definición de la Community Shield también va de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.