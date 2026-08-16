La apuesta de Jackson y la ausencia de Boric en la elección interna del FA

Santiago, 2 de Agosto 2023. El Presidente Gabriel Boric participa en el acto inaugural de la conmemoracion de 50 años del golpe de Estado por parte del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH). Javier Salvo/Aton Chile

La distancia y el tiempo le pasaron la cuenta a Giorgio Jackson. El exministro de Boric, quien se encuentra radicado en Barcelona, decidió esta vez no competir por un cupo al comité central del Frente Amplio en las elecciones internas que se disputan este fin de semana, pese a seguir estrechamente vinculado a la política chilena y haber sido uno de los articuladores de la lista que presentó el mundo ex RD con miras a mantener presencia en la futura conducción del partido.

Las cinco horas de diferencia entre España y Chile, señalan cercanos al fundador y uno de los rostros principales de Revolución Democrática, uno de los troncos históricos que dieron vida al Frente Amplio, hacían cada vez más complejo para Jackson mantener el control de la facción que surgió a partir del estudiantado de centroizquierda en la Universidad Católica, al calor de la revuelta estudiantil del 2011 y que junto al grupo de Gabriel Boric han sido los principales conductores del Frente Amplio.

Una trenza que hoy es desafiada por los sectores más de izquierda del partido, liderados por la diputada Gael Yeomans, quienes buscan disminuir la influencia que históricamente han ejercido los ex RD en la distribución de cargos y en la toma de decisiones políticas al interior de la colectividad.

Algo que dejó en evidencia la propia Yeomans la noche del jueves 13 de agosto, en el barrio Yungay, durante el cierre de la campaña de la lista “Unidad para avanzar”, cuando llamó directamente a terminar con el favoritismo interno, señalando que se requiere dar espacio a la militancia de base y no solamente a quienes tienen vínculos de “amistad o posicionamiento previo”. A lo largo de la campaña, que se intensificó a mediados de julio, la lista de la parlamentaria por el distrito 13 ha exaltado en su discurso el malestar de la militancia contra la “cultura del amiguismo” que existe al interior del partido y que, a su juicio, ha incidido en una baja participación de la gente.

Además, reiteró que, en caso de ganar, van a endurecer el tono contra el gobierno de José Antonio Kast. “ Necesitamos una conducción que sea la peor noticia para el proyecto político de Kast y del Partido Republicano ”, dijo el miércoles 12 en La Tercera durante un debate con la actual presidenta del FA, Constanza Martínez, quien busca la reelección.

Sin grandes pugnas ideológicas por resolver, el proceso de renovación de directiva dentro del Frente Amplio terminó por convertirse en una disputa por la conducción y en una medición de fuerzas entre las distintas facciones que han confluido en el FA.

12 agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

El rápido proceso de fusión del FA, reconocido por todos los sectores como un éxito frente a la fragmentación política actual, no logró borrar las subculturas políticas expresadas con anterioridad en partidos y movimientos diferentes. Por el contrario, salvo algunos cruces y traspasos de algunos personeros de un grupo a otro, los grandes troncos históricos se han vuelto a rearticular y reordenado sus piezas para enfrentar esta elección, en la que están habilitados para votar casi 60 mil militantes, aunque se espera una participación mucho menor. En la elección de julio de 2024 votaron 12.479 personas, una cifra que esperan al menos repetir en esta ocasión.

Mientras que para la competencia por la directiva nacional las fuerzas predominantes (ex Convergencia y ex RD, más algunas figuras de otros sectores) se reagruparon para dar su respaldo a la lista de continuidad que encabeza Martínez, para la disputa por la conformación del futuro comité central (máximo órgano de decisiones del partido) los dos lotes principales optaron por ir por separado. La facción más cercana al exmandatario levantó la plataforma “Esperanza Socialista”, mientras que el lote que responde al exministro de la Segpres y de Desarrollo Social de Boric se medirá bajo el nombre de “Hacer Frente”.

La temprana determinación de Jackson de no competir -ni siquiera por un cupo para el comité central como representante en el extranjero- dejó a su facción en una compleja posición.

Desde España, Jackson ha participado activamente en la elaboración de insumos e ideas para la campaña, también se ha reunido de manera telemática con las figuras ex RD que deberán tomar la posta en este proceso, entre los que resaltan el actual secretario general del partido, Andrés Couble; la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann; el exembajador de Chile en Brasil Sebastián Depolo y la exsubsecretaria de Desarrollo Social Francisca Gallego. Conversaciones a las que también se han sumado Rodrigo Echecopar y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pese a que estos últimos no van como candidatos.

En el Frente Amplio es un secreto a voces que el lote de Jackson sufrirá un fuerte declive tras esta elección y que eso podría terminar afectando la estabilidad de la futura mesa del partido.

En la colectividad dan por descontado que la pelea será más reñida de lo que inicialmente se esperaba. Y aunque todos los pronósticos dan por vencedora a la lista de Martínez, prácticamente nadie cree que logre el 66% de los votos que requiere para quedarse con los principales cargos de acuerdo con el sistema electoral del Frente Amplio. Eso implicaría la salida de Andrés Couble de la secretaría general -el único representante que tienen los ex RD en la mesa directiva- y su reemplazo en ese cargo directivo por Gael Yeomans.

El golpe para los sectores más moderados del FA, los mismos que han impulsado la articulación política con el Socialismo Democrático, podría ser aún más devastador. Yeomans no sólo podría quedarse con la secretaría general, sino que también mantendrá la jefatura de la bancada de diputados del FA. A la par que en la Cámara Alta la jefatura de los senadores frenteamplistas estará en manos del jefe de campaña de Yeomans, el senador por Valparaíso Diego Ibáñez. Esto le da al lote que se agrupó en torno a la parlamentaria -donde se rearticularon figuras del movimiento autonomista, Izquierda Libertaria, más personeros de otras facciones- una visibilidad y poder aún mayores.

No por nada Martínez ha apuntado precisamente a sacar al partido de la discusión “encerrada en el Parlamento” y abrirla a otros actores y voceros.

09/07/2024 ANDRÉS COUBLE, SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE AMPLIO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

A la casi segura salida de Couble de la mesa, los ex RD ya están dando por descontado que sufrirán una significativa merma dentro del comité central del FA.

Los ex RD tienen en la actualidad 20 de un total de 102 integrantes del comité central, quedando apenas como la tercera fuerza al interior de la colectividad. El resultado fue un balde de agua fría para el partido que fundara Jackson, el que, pese a tener por entonces cerca de 27 mil inscritos en el Servel, nunca logró ni de cerca traspasar esos números a sus votaciones.

“Si nosotros tenemos sin Giorgio Jackson un resultado similar a la elección pasada, creemos que está bien”, señala uno de los dirigentes de la ex RD que ha estado involucrado en las negociaciones por esta elección. “ La fuerza de nuestro sector siempre ha estado en otros espacios, en los municipios, en la construcción intelectual y programática, en los espacios de responsabilidad en el gobierno ”, añade.

Pero los cálculos previos no pronostican eso. “Es muy posible que la lista de los ex RD logre sacar un máximo de 15 integrantes para el comité central”, advierte un senador frenteamplista.

En el lote de Jackson ya se encendieron algunas alertas. “Me preocuparía que el mundo ex RD se empezara a sentir como extraños en su casa, que empezara a sentir que no tenemos cabida en este espacio, y mi impresión es que tendría que ser una elección muy mala para nosotros para que eso suceda”, señala un dirigente de RD, partido que, pese a disolverse para dar paso a la fusión del Frente Amplio, sigue actuando de manera cohesionada como una identidad política.

Desde Barcelona, Jackson ha grabado mensajes de apoyo a la lista de Constanza Martínez y Andrés Couble para la dirección nacional y se la ha jugado por los candidatos cercanos a él de la lista Hacer Frente para el comité central, en particular, por la exmilitante RD y exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social Nicole Martínez.

También Jackson fue uno de los principales promotores de la tesis del municipalismo, que terminó calando como una de las apuestas del partido para enfrentar al gobierno de Kast y el avance de la ultraderecha en el país, en un escenario de minoría de la oposición en el Congreso.

Para los ex RD la tesis del municipalismo no sólo se sustenta en lo que está ocurriendo en otros países, donde el mundo progresista también está en minoría frente a gobiernos iliberales de derecha -observan con atención los ejemplos del alcalde de Nueva York, Zorhan Madmani; del edil de Quito, Pabel Muñoz, incluso del gobernador de Buenos Aires, Alex Kicillof, entre otros. También se trata de una apuesta para no perder poder y visibilidad.

Los principales liderazgos del mundo ex RD están hoy en día en los municipios: Tomás Vodanovic, en Maipú; Carla Amtmann, en Valdivia; Miguel Concha, en Peñalolén.

Desde la lista de Yeomans, pese a tener el apoyo de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y de otros tres ediles más, no comparten el énfasis municipalista de sus contendores.

El declive de los ex RD no es el único problema que enfrenta la actual conducción del FA.

Hace poco más de una semana, el expresidente Gabriel Boric convocó simultáneamente a los representantes de las dos listas en competencia para la dirección nacional a una reunión. En la cita, les reiteró que mantendría total prescindencia de la disputa interna para ayudar a la unidad del partido. Desde entonces sólo ha llamado a los militantes frenteamplistas a participar en esta elección, sin pronunciarse en favor de ninguna de las dos candidatas, a pesar de que su núcleo cercano -como el diputado Gonzalo Winter y el propio Jackson- apoya a Martínez.

Durante la reunión con los contendores, Boric les habló, en general, de sus planes futuros. Les mencionó que sigue trabajando en el diseño de su fundación y de su interés por fortalecer la articulación mundial y regional con otras fuerzas progresistas, tanto de izquierda como socialdemócratas. Un proceso que empezó a redibujarse con la cumbre en Barcelona convocada por Pedro Sánchez a inicios de año y que continuará este 20 al 23 de agosto en Montevideo, en el III Congreso Panamericano, cita a la que el exmandatario concurrirá acompañado por Jackson, Jeannette Jara y Camila Vallejo. También, Boric les expuso sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA) y cómo impactará en el mundo del trabajo.

Pero no dijo nada sobre la interna del partido. Un silencio que si bien fue apoyado por todos los sectores de la colectividad, fue interpretado como un triunfo en la lista de Yeomans, quienes temían el respaldo de Boric a quienes han sido su más cercanos.