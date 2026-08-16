SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Alexis como el invitado estelar y el retorno de Thomas Gillier: Montreal estira su mala racha en la MLS

    El elenco canadiense empató 1-1 con D.C. United, su octavo partido seguido sin ganar en la Major League Soccer. Además de la presentación del Niño Maravilla, el duelo tuvo el regreso al arco del ex Católica, quien estuvo descartado por un mes.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Thomas Gillier volvió a la portería del Montreal. Foto: @cfmontreal

    Con la presencia de Alexis Sánchez observando a sus nuevos compañeros, el Montreal no pudo retomar la senda del triunfo. En la semana 20 de la Major League Soccer (MLS), el cuadro canadiense empató 1-1 con D.C. United en el Stade Saputo, su recinto deportivo, dejando escapar una victoria necesaria.

    La presencia chilena estuvo por duplicado. Aprovechando el duelo ante la franquicia de Washington, Montreal presentó en el entretiempo al Niño Maravilla, donde saludó a los hinchas, firmó autógrafos y regaló camisetas. Vio el partido en la tribuna preferencial, donde estuvo acompañado de su representante, Fernando Felicevich.

    En la cancha, regresó Thomas Gillier (el otro chileno del plantel) a la portería. El golero formado en Universidad Católica volvió a tener actividad tras un mes, al estar de baja a raíz de una conmoción cerebral. Debió quedar descartado durante un tiempo para cumplir con los protocolos de salud correspondientes a este tipo de traumatismos y que rigen en la liga. No jugaba desde el 16 de julio, en el empate sin goles con Toronto FC.

    El primer tiempo presentó escasas emociones en las áreas. Lo principal del encuentro sucedió en la segunda mitad. Teniendo más la pelota, Montreal rompió la paridad mediante un lanzamiento penal. El local reclamó una mano del japonés Keisuke Kurokawa dentro de su área. En efecto, el asiático cometió esa infracción de manera evidente, aunque reclamó un supuesto empujón. El árbitro recibió el llamado del VAR, chequeó la acción a ras de campo y cobró la pena máxima.

    En los 50′, el atacante ghanés Patrice Owusu convirtió de zurda el 1-0. Cinco de cinco en penales para el centrodelantero. No obstante, iba a llegar la igualdad. Sin hacer demasiado en ofensiva, D.C. United encontró el 1-1 en los 66′, gracias al tanto del israelí Tabi Baribo, con un cabezazo en el primer palo. Gillier toca el balón, pero no alcanza a rechazar.

    El Impact desaprovechó una oportunidad para romper una mala racha y sumar de a tres, para ilusionarse con el acceso a los playoffs. Con el de hoy ya son ocho los partidos consecutivos sin ganar en la MLS (cinco empates y tres derrotas). La última victoria fue el 9 de mayo, 2-0 sobre Orlando (escuadra que fichó a Antoine Griezmann).

    La tabla de la Conferencia Este tiene a Montreal en la 13ª posición, entre 15 elencos, con 17 puntos en 19 encuentros (cuatro ganados, cinco empatados y 10 perdidos). Solo supera a Philadelphia Unión y Atlanta United, el nuevo club de Paulo Díaz. Cabe considerar que los siete mejores de cada conferencia acceden a la postemporada, mientras que el 8º y 9º de cada conferencia disputarán una ronda previa de wild card.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalMLSMontrealAlexis SánchezThomas GillierMajor League SoccerEstados UnidosCanadá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    2.
    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    3.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    4.
    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    5.
    La U remonta a Limache y no pierde de vista a Colo Colo a una semana del Superclásico

    La U remonta a Limache y no pierde de vista a Colo Colo a una semana del Superclásico

    6.
    En pleno entretiempo: Alexis Sánchez es presentado como flamante refuerzo del Montreal

    En pleno entretiempo: Alexis Sánchez es presentado como flamante refuerzo del Montreal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule
    Chile

    Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    A meter segunda
    Negocios

    A meter segunda

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17
    El Deportivo

    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17

    Con Alexis como el invitado estelar y el retorno de Thomas Gillier: Montreal estira su mala racha en la MLS

    En pleno entretiempo: Alexis Sánchez es presentado como flamante refuerzo del Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza
    Mundo

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta