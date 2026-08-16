Con Alexis como el invitado estelar y el retorno de Thomas Gillier: Montreal estira su mala racha en la MLS

Con la presencia de Alexis Sánchez observando a sus nuevos compañeros, el Montreal no pudo retomar la senda del triunfo. En la semana 20 de la Major League Soccer (MLS), el cuadro canadiense empató 1-1 con D.C. United en el Stade Saputo, su recinto deportivo, dejando escapar una victoria necesaria.

La presencia chilena estuvo por duplicado. Aprovechando el duelo ante la franquicia de Washington, Montreal presentó en el entretiempo al Niño Maravilla, donde saludó a los hinchas, firmó autógrafos y regaló camisetas. Vio el partido en la tribuna preferencial, donde estuvo acompañado de su representante, Fernando Felicevich.

En la cancha, regresó Thomas Gillier (el otro chileno del plantel) a la portería. El golero formado en Universidad Católica volvió a tener actividad tras un mes, al estar de baja a raíz de una conmoción cerebral. Debió quedar descartado durante un tiempo para cumplir con los protocolos de salud correspondientes a este tipo de traumatismos y que rigen en la liga. No jugaba desde el 16 de julio, en el empate sin goles con Toronto FC.

El primer tiempo presentó escasas emociones en las áreas. Lo principal del encuentro sucedió en la segunda mitad. Teniendo más la pelota, Montreal rompió la paridad mediante un lanzamiento penal. El local reclamó una mano del japonés Keisuke Kurokawa dentro de su área. En efecto, el asiático cometió esa infracción de manera evidente, aunque reclamó un supuesto empujón. El árbitro recibió el llamado del VAR, chequeó la acción a ras de campo y cobró la pena máxima.

En los 50′, el atacante ghanés Patrice Owusu convirtió de zurda el 1-0. Cinco de cinco en penales para el centrodelantero. No obstante, iba a llegar la igualdad. Sin hacer demasiado en ofensiva, D.C. United encontró el 1-1 en los 66′, gracias al tanto del israelí Tabi Baribo, con un cabezazo en el primer palo. Gillier toca el balón, pero no alcanza a rechazar.

El Impact desaprovechó una oportunidad para romper una mala racha y sumar de a tres, para ilusionarse con el acceso a los playoffs. Con el de hoy ya son ocho los partidos consecutivos sin ganar en la MLS (cinco empates y tres derrotas). La última victoria fue el 9 de mayo, 2-0 sobre Orlando (escuadra que fichó a Antoine Griezmann).

La tabla de la Conferencia Este tiene a Montreal en la 13ª posición, entre 15 elencos, con 17 puntos en 19 encuentros (cuatro ganados, cinco empatados y 10 perdidos). Solo supera a Philadelphia Unión y Atlanta United, el nuevo club de Paulo Díaz. Cabe considerar que los siete mejores de cada conferencia acceden a la postemporada, mientras que el 8º y 9º de cada conferencia disputarán una ronda previa de wild card.