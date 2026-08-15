Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

Con casi 20 toneladas de cargamentos: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

Producto del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia, ya aterrizó en dicho país un avión de la Fuerza Aérea chilena con ayuda humanitaria, con un cargamento cercano a las 20 toneladas.

Cinco días han pasado desde la emergencia que sacudió al suelo colombiano. El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) desglosó una totalidad de 294 personas fallecidas, 320 que permanecen desaparecidas y 3.935 que han sido heridas.

Durante la tarde de este sábado, autoridades locales de Pereira recibieron la llegada del avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con cargamentos de ayuda humanitaria.

Según consignó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el vuelo llegó con 320 kits de alimentación, 200 kits de aseo domiciliario y 346 kits de higiene para hombres, mujeres y niños, además de 27.000 unidades de medicamentos. Estos últimos, según precisan desde la Cancillería chilena, corresponden a una donación efectuada por privados.

Con casi 20 toneladas de cargamentos: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

Esta donación se realizó mediante un trabajo coordinado entre las carteras de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la FACH.

“La ayuda a Colombia ha llegado. En momentos difíciles, Chile se hace presente para apoyar a un pueblo amigo. Seguiremos acompañando a Colombia en lo que necesite para superar las consecuencias de este devastador terremoto”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Previamente, el pasado jueves 13 de agosto, un avión Hércules de la FACH también salió del país hacia Colombia, con un cargamento cercano a las 10 toneladas de ayuda humanitaria.

“Agradecemos al Presidente de Chile, José Antonio Kast, y al pueblo chileno por su solidaridad con Colombia”, señalaron este sábado desde la cartera colombiana de Relaciones Exteriores.