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    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    El funcionario de la Bicrim San Ramón se encontraba de vacaciones y se dirigía junto a su familia a una función en el Teatro Municipal de San Joaquín cuando observó un automóvil sin placas patentes y con daños en su parte delantera. Los dos ocupantes, de 17 y 18 años, fueron detenidos por robo con intimidación de vehículo motorizado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Un subcomisario de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón terminó deteniendo a dos sujetos mientras se encontraba de vacaciones y se dirigía junto a su familia a una función en el Teatro Municipal de San Joaquín.

    Mientras se trasladaba al recinto, el funcionario observó a pocos metros un vehículo sin sus placas patentes, con evidentes daños en su parte delantera y con dos sujetos en su interior.

    El oficial, perteneciente al Grupo de Investigación de Delitos Violentos de la Bicrim San Ramón, se acercó al automóvil para efectuar un control de identidad a sus ocupantes y se identificó como policía.

    El subcomisario Fabián Lagos señaló que el funcionario logró advertir “de manera inmediata que uno de los sujetos portaba un arma de fuego en la cintura, razón por la cual les ordenó descender del vehículo, logrando reducir a ambos y controlando la situación, para luego pedir apoyo inmediato a otras unidades policiales”.

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Otros funcionarios concurrieron posteriormente al lugar y colaboraron con las detenciones. Al revisar el arma que portaba uno de los sujetos, se estableció que correspondía a una réplica de una pistola marca Glock.

    Una vez asegurado el sitio del suceso, el personal policial constató que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo con intimidación, hecho que había sido denunciado algunas horas antes ante Carabineros.

    Según los antecedentes entregados, las víctimas, una mujer adulta mayor, su hija y su nieta, habían señalado la participación de dos individuos de características similres a los sujetos fiscalizados, quienes además utilizaron un arma de fuego para intimidarlas.

    Tras la comprobación de los antecedentes de la causa, los dos individuos, de 17 y 18 años, fueron detenidos por el delito de robo con intimidación de vehículo motorizado y quedaron a disposición del respectivo control de detención.

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo
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