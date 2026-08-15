Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida. Imagen referencial.

Cuatro voluntarios de Bomberos resultaron lesionados durante el combate de un incendio estructural registrado durante la madrugada en un local de comida ubicado en avenida Valparaíso, en Viña del Mar.

De acuerdo con información preliminar, cerca de las 01.00 horas Carabineros concurrió al establecimiento, donde la propietaria denunció que momentos antes se había originado un incendio producto del desperfecto de una freidora.

Mientras personal de Bomberos se encontraba trabajando en la extinción del siniestro, explotó un balón de gas, dejando a cuatro voluntarios lesionados.

Los afectados fueron trasladados por personal del SAMU hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter reservado, aunque sin riesgo vital.

El local, en tanto, resultó con daños de consideración. La Fiscalía instruyó dar cuenta del hecho.