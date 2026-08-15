A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los Azules visitan el Estadio Lucio Fariña Fernández por la Liga de Primera.
Este fin de semana avanza la Liga de Primera, donde Deportes Limache recibe a Universidad de Chile en el marco de la Fecha 19.
El cuadro local llega tras alzarse por 3-1 ante O’Higgins, mientras que los Azules dejaron un marcador 2-1 ante Palestino y llegan en segundo lugar de la tabla de posiciones.
Cuándo juega Limache vs. U de Chile
El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile es este sábado 15 de agosto a las 17:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Valparaíso para este compromiso.
Dónde ver a Limache vs. U de Chile
El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.