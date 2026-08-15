A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la Liga de Primera, donde Deportes Limache recibe a Universidad de Chile en el marco de la Fecha 19.

El cuadro local llega tras alzarse por 3-1 ante O’Higgins, mientras que los Azules dejaron un marcador 2-1 ante Palestino y llegan en segundo lugar de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Limache vs. U de Chile

El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile es este sábado 15 de agosto a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Valparaíso para este compromiso.

Dónde ver a Limache vs. U de Chile

El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.