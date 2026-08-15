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    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Los Azules visitan el Estadio Lucio Fariña Fernández por la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este fin de semana avanza la Liga de Primera, donde Deportes Limache recibe a Universidad de Chile en el marco de la Fecha 19.

    El cuadro local llega tras alzarse por 3-1 ante O’Higgins, mientras que los Azules dejaron un marcador 2-1 ante Palestino y llegan en segundo lugar de la tabla de posiciones.

    Cuándo juega Limache vs. U de Chile

    El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile es este sábado 15 de agosto a las 17:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Valparaíso para este compromiso.

    Dónde ver a Limache vs. U de Chile

    El partido de Deportes Limache contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Deportes LimacheLimacheUniversidad de ChileU de ChileLa UDeportes Limache - U de ChileLimache - U de ChileU de Chile - LimacheU de Chile - Deportes LimacheDeportes Limache - Universidad de ChileUniversidad de Chile - Deportes LimacheDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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